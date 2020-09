Message de la Ministre de l’Industrie et du Commerce à l’occasion de la Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété intellectuelle Discours 13 sept. 2020 à 10:25

Béninoises, Béninois,

Chers compatriotes,

Le 13 septembre de chaque année, date anniversaire de la création de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), la communauté africaine célèbre la Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété Intellectuelle.

Instituée le 14 juillet 1999 par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine, cette journée vise à encourager les Africains à s’investir dans la recherche-développement et la protection de leurs créations. Elle est également l’occasion pour les gouvernants, les créateurs et la société civile de se rappeler de l’un des défis majeurs qu’est le développement de l’industrie. C’est pourquoi, à l’instar de la communauté africaine, notre pays le Bénin, membre fondateur de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, célèbre cette journée pour sensibiliser les inventeurs et les chercheurs sur le rôle que joue l’invention dans le développement du continent africain.

Le thème de la célébration de cette 21e Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété intellectuelle est : « Le rôle des offices de la propriété intellectuelle en Afrique dans le contexte de la COVID-19 ».

Béninoises, Béninois,

Chers compatriotes,

Cette année, la célébration de la Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété intellectuelle se tient dans un contexte sanitaire mondial lié à la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie qui menace gravement l’avenir de l’humanité impose la recherche rapide de solutions à la fois médicales et technologiques pour l’endiguer, voire l’éradiquer.

Le thème de cette année fait écho à l’axe 6 du pilier 3 « Renforcement des services sociaux de base et protection sociale » du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2016-2021) qui vise, entre autres, à réorganiser le système de santé pour une couverture sanitaire plus efficace.

Le choix de ce thème s’explique par la nécessité de proposer des solutions médicales et technologiques que peut apporter la propriété intellectuelle à la lutte acharnée que mènent les pays du monde entier contre cette pandémie du Coronavirus, version 2019 ou COVID-19 tout court.

En effet, l’augmentation du nombre de déplacements et des échanges commerciaux entre les pays favorise la propagation de la maladie à l’échelle mondiale.

L’Assemblée mondiale de la santé de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et les Etats membres des Nations Unies ont adopté le Règlement Sanitaire International (RSI) en 2005 en vue de prévenir la propagation internationale de maladies, de se protéger, d’exercer un certain contrôle et d’intervenir par des mesures de santé publique, notamment face à des urgences potentielles de santé publique de portée mondiale.

Le Bénin, se pliant aux recommandations de ce Règlement, s’est doté d’un plan d’action national de la sécurité sanitaire 2019-2021 afin de renforcer son système de gestion des urgences sanitaires et d’autres événements majeurs de santé publique comme le cas de la COVID-19.

Béninoises, Béninois,

Chers compatriotes,

La situation sanitaire que traverse le monde est alarmante et il urge de trouver un remède efficace pour éradiquer cette maladie qui fait de nombreuses victimes.

De ce point de vue, la propriété intellectuelle peut jouer un rôle majeur en proposant des solutions innovantes.

A cet égard, les brevets d’inventions et les informations techniques du domaine de la santé détenues par les offices de propriété intellectuelle constituent d’excellentes pistes à explorer.

Par ailleurs, l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), dans sa vision de promotion de l’utilisation stratégique de la propriété intellectuelle, accompagne ses Etats membres dans le cadre de la riposte contre la COVID-19.

Pour ce faire, l’OAPI a conçu une base de données de brevets d’inventions et d’informations techniques qu’elle tient à la disposition des Etats membres pour faciliter la recherche et la production de certains produits essentiels à la lutte contre cette pandémie.

Béninoises, Béninois ,

Chers compatriotes,

L’enjeu est de taille et j’aimerais compter sur tous les Béninois, dans leur secteur d’activité respectif, à jouer leur rôle dans cette bataille mondiale qui est toujours engagée.

Je voudrais, pour terminer, lancer un appel spécial aux chercheurs, aux inventeurs, aux innovateurs et investisseurs à saisir massivement cette opportunité que nous offre l’OAPI pour que, dans une synergie d’actions, par la technologie et la propriété intellectuelle, puissent sortir des solutions pérennes faces aux défis sanitaires actuels dont notre wpays, le Bénin, n’est pas totalement à l’abri.

Je vous souhaite donc une bonne commémoration de cette 21e Journée Africaine de la Technologie et de la Propriété intellectuelle.

Vive l’Unité Africaine ;

Vive l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle ;

Vive la coopération internationale ;

Vive le Bénin ;

Je vous remercie



Shadiya Alimatou ASSOUMAN

Ministre de l'Industrie et du Commerce