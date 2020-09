Economie et Finances: Repertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique Documents Aujourd'hui à 07:50

Le répertoire des prix de référence est un document qui retrace les produits couramment utilisés par l’Administration publique avec des indications de prix. Il est un outil qui contribue d’une part, à la fiabilité de la planification des dépenses liées aux commandes publiques et d’autre part, à l’encadrement des prix pratiqués par les fournisseurs de biens et services à l’Administration. Les prix proposés par le répertoire sont susceptibles d’être révisés périodiquement pour tenir compte de la réalité des prix du marché. Ils sont consultables sur le lien https://www.controlefinancier.bj/repertoire/recherche/prix

L’instauration du répertoire des prix de référence à l’usage de l’administration publique, a pour objectif de faciliter la planification et la programmation des dépenses publiques, de fiabiliser les prévisions budgétaires, de garantir la qualité des commandes et la sincérité de leurs coûts.

Ce document est le fruit des travaux d’une commission interministérielle composée de plusieurs structures et diverses personnes ressources avec l’appui technique de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE).



La présente édition a connu entre autres la participation active du Millennium Challenge Account Bénin II (MCA-Bénin II), de l’Agence des Services et Systèmes d’information (ASSI) de la Présidence de la République et de la Direction Générale des Infrastructures.

Le répertoire des prix de référence, 14ème édition compte 9759 articles répartis en 17 catégories de biens et services. Il est utile de rappeler que les articles répertoriés sont ceux susceptibles de faire l’objet de commandes par les structures de l’Administration.

En tout état de cause, toute commande d’article hors répertoire devra être soumise à l’avis préalable du Contrôleur Financier, et s’il s’agit d’article de luxe, à l’autorisation préalable du Ministre de l’Economie et des Finances.

Le répertoire des prix de référence étant appelé à s’adapter constamment à un environnement économique et financier en perpétuelle mutation, le Contrôleur Financier devra renforcer le dispositif technique et organisationnel en vue de garantir l’actualisation et l’évaluation permanente de ses données.

Les divers acteurs de la chaîne des dépenses publiques sont invités à s’approprier cet outil et son guide d’utilisation et à en faire bon usage.

Téléchargez ci-dessous le 14ème répertoire des prix de référence à l'usage de l'administration publique - AOUT 2020