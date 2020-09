Programme Spécial d'Insertion dans l’Emploi : la 2ème cohorte de candidats a été auditionnée Après la 1ère cohorte d'évaluation des candidats organisée dans le mois de juillet, l'Unité de Coordination du Programme Spécial d'Insertion dans l'Emploi (PSIE) a organisé le jeudi 03 et le vendredi 04 septembre 2020 dans les locaux de la Chambre de Commerce et d'industrie du Bénin (CCIB), la deuxième cohorte de l'évaluation des candidats éligibles au profit des entreprises. Comptes rendus Aujourd'hui à 11:34

Durant ces deux jours, 622 candidats ont été auditionnés par une vingtaine de jurys, composés d'expert dans les métiers concernés et d'experts en ressources humaines, à destination de 24 postes. Pour cette vague, les candidats ont été évalués dans les métiers de la logistique, l'informatique, le numérique, l'industrie-chimie, le génie civil, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, etc.

Au début de la séance d'entretien, le Président Vice-président de la CCIB, Monsieur Casimir MIGAN, a, dans une adresse, souhaité la bienvenue aux candidats et les a invité à donner le meilleur d'eux-mêmes en répondant aux questions des évaluateurs afin de pouvoir figurer dans la liste restreinte des bénéficiaires.

Pour Monsieur Charlemagne LOKOSSOU, Coordonnateur du PSIE, l'évaluation des candidats s’est fait à deux niveaux, à savoir: la connaissance qu'ils ont du métier et leur motivation. Il est pris en compte aussi leur comportement pendant l'entretien.

Les personnes retenues à la fin de l'évaluation seront présentées aux entreprises qui ont fait la demande pour une sélection finale à leur niveau.

Il faut préciser que l'originalité de ce programme est que les personnes hors de Cotonou sont contactés par les jurys pour passer leur entretien en ligne. Selon le Coordonnateur du programme, les moyens ont été mis à la disposition des jurys pour que les entretiens se fassent au téléphone :

<<On ne peut pas demander à quelqu'un qui est à Parakou ou à Natitingou de prendre le bus et de venir dormir à Cotonou pour un entretien pour lequel il pourrait ne pas être retenu s'il n'est pas le meilleur. Donc, pour ne pas créer des charges aux candidats qui sont hors de Cotonou, le jury est instruit et les moyens ont été donnés à ce jury pour les prendre par téléphone à partir d'ici>>

