Redynamisation des sports au Bénin : Le ministre HOMEKY expose le modèle des sociétés sportives aux chefs d’entreprises Comptes rendus Aujourd'hui à 09:30

Le modèle de sociétés sportives retenu par le gouvernement est désormais connu de tous les opérateurs économiques du secteur. Il s'agit de la société anonyme sportive professionnelle optée par l'État dont le modèle a été présenté aux opérateurs économiques opérant dans le sport béninois. L'échange a eu lieu ce lundi 31 Août 2020 à l'hôtel Novotel de Cotonou.

C'est un pas important franchi par le Bénin dans le développement du sport. La réforme de création de la société sportive permettra la création de richesse et le développement du sport au Bénin. Dans sa présentation, le ministre a exposé les trois modèles existants à savoir l'entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée, la société anonyme à objet sportif et la société anonyme sportive professionnelle.

Après cet exposé, le ministre Oswald HOMEKY a soumis aux invités le modèle retenu par le gouvernement. Il s'agit de la société anonyme sportive professionnelle. En clair, les entreprises seront invitées à créer des sociétés sportives qui, à travers des signatures de conventions avec les associations sportives détentrices du récépissé d'enregistrement, opéreront la partie professionnelle de ces associations. Cette reforme permettra d'opérer le projet comme un business contrairement au principe non lucratif des associations de la loi 1901. Par cette convention, l'entreprise exploite tous les attributs de l'association sportive et opère les clubs professionnels. En contrepartie, l'entreprise financera la partie amateur, les catégories d'âge, le sport féminin, etc.

Le choix de ce modèle, induira beaucoup d'avantages les sports au Bénin en ce sens que la société anonyme sportive professionnelle sera une unité distincte de l'entreprise qui opère la partie professionnelle. ‹‹L'entreprise pourra construire et développer un projet sportif avec un budget y afférent. Joueurs et encadreurs techniques recevront régulièrement leurs salaires. Ce qui va conduire les clubs à se professionnaliser. Il y aura une forte animation des ligues professionnelles, des championnats amateurs et du sport féminin. Ainsi, les entreprises pourront avoir une meilleure visibilité.›› a expliqué le ministre.

C'est donc une avancée significative dans le domaine des Sports que vient d'engager le gouvernement du Président TALON qui tient à valoriser et promouvoir pleinement tous les talents sportifs béninois et leur garantir des jours plus heureux aussi bien pendant, qu'après leurs carrières sportives.



Téléchargez le document de présentation du modele des societes sportives

PRESENTATION DES MODELES DES SOCIETES SPORTIVES.pdf 290 Ko | 26 | 189 Lire Télécharger

Voir l'album

Voir la vidéo