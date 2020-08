Lutte contre la Covid-19: l'UNICEF, l'OMS et la commission de l'UEMOA renforcent le dispositif de riposte du Bénin. Trois grandes institutions internationales étaient représentées, le jeudi 27 août 2020 au cabinet du Ministre de la Santé, pour la remise d'équipements et d'intrants essentiels à la lutte contre la Covid-19. Coronavirus (Covid-19) Aujourd'hui à 11:28

En premier, le Dr Claudes KAMENGA, représentant résident de l'UNICEF au Bénin, a procédé à la remise d'un lot de matériels comprenant :

40 concentrateurs d’oxygène ;

9000 Test TaqPathCOVID-19 CE-IVD RT-PCRKit,1000RXN ;

300.000 paires de gants latex ;

25.000 masques de fabrication locale pour les relais communautaires ;

2.500 bouteilles de gel désinfectant, et

1.000 combinaisons de protection.

Ensuite pour le compte de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le représentant résident , Monsieur Harouna DJINGAREY, a mis à disposition du Ministère de la Santé :



19.488 kits de tests Covid-19;

33 Concentrateurs d’oxygène de 8 L;

07 Ordinateurs portatifs Dell Inspiron 5570;

07 Sacoches pour ordinateur 15,6 ‘’;

01 Ordinateur de bureau HP 290 G2 MT;

04 Imprimantes multifonction LaserJet Pro M426fdw.





Quant à la Commission de l'UEMOA, elle a voulu marquer, par le biais du représentant le Président de la Commission, Monsieur Jonas GBIAN, sa solidarité au gouvernement et au peuple béninois par l'octroi:

de masques pour personnel soignant et des masques à usage multiple pour grand public, d'une valeur de 671.965.598 FCFA,

et d'une cagnotte de 500 millions FCFA destinée à l'acquisition de kits de prélèvements et de diagnostics.

Le Ministre Benjamin HOUNKPATIN tout en remerciant les différents partenaires aux noms du Gouvernement de la République du Bénin et du chef de l'État, S.E.M. Patrice Talon, leur a donné l’assurance que le matériel et les fonds mis à la disposition du Bénin seront gérés avec la rationalité et la rigueur requises.



Ces différentes donations des trois institutions internationales, s'il fallait encore le rappeler, démontre de la pertinence des choix opérés par le Gouvernement du Bénin dans la lutte contre l'épidémie de Coronavirus depuis 6 mois. Cet appui desdites institutions sonne comme une marque de confiance et un satisfecit délivré à la stratégie de riposte de notre pays.



Pour rappel, les dons financiers devront être adressés au Ministère de l'Economie et des Finances, et libellés par chèques au nom du Trésor public ou virés sur le compte n° BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.



Quant aux dons en équipements et intrants médicaux, ils devront être adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique +229 51 48 66 00 ou à l’adresse électronique covid19@gouv.bj.

