Gestion des déchets solides ménagers: la SGDS-GN fait le point de ses activités de collecte des déchets.

Les responsables de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) ont donné une conférence de presse dans la soirée du lundi 24 août 2020 au siège social de ladite société, dans le cadre du démarrage de ses activités de collecte des déchets solides ménagers.

Dans son intervention, le Directeur Général de la SGDS-GN, Monsieur Valéry LAWSON, a fait un rappel de la gestion faite des déchets solides ménagers et de la propreté dans les communes du Grand Nokoué avant l'arrivée de la SGDS-GN. Nous pouvons retenir que la production des déchets solides est estimée à plus de 450.000 tonne/an sur une superficie de 1200 km² que couvre le territoire du Grand Nokoué. Pour la pré-collecte de ces déchets solides, le service était assuré par 241 ONG mal structurées. Une étude réalisée par l'AGETUR en 2012 montre que sur les 25% des 2,3 millions d'habitants que compte le Grand Nokoué et qui sont abonnés au service de pré-collecte, seuls 10% des ménages évacuent leurs déchets via les points de regroupement.

D'autres enquêtes réalisées en 2017 et 2019 ont permis de recenser plus de 1.000 dépotoirs sauvages. Ce service de pré-collecte n'était ni suivi, ni évalué par les mairies et échappait à tout contrôle.

Le service de collecte et de transport des déchets était partiellement disponible dans la commune de Cotonou car, sur 230.000 tonnes de déchets produits, à peine 10% étaient collectés et transportés au Centre d'Enfouissement Technique (CET) de Ouèssè. Pour la ville de Porto-Novo, à peine démarré, ce service de collecte a été suspendu après quelques mois. En résumé, l'on retient que les déchets produits et ramassés dans les ménages étaient restés dans les quartiers.

Les 02 CET de Ouèssè et de Takon ne répondaient pas aux normes environnementales et sanitaires.

Pour adresser de façon efficace et durable cette problématique de gestion des déchets et de la salubrité publique, il a été formulé le projet de modernisation de la gestion des déchets solides. Ainsi, le Gouvernement a créé en novembre 2018 la SGDS-GN et a démarré les activités opérationnelles en décembre 2019 avec le balayage, désherbage et piquetage.

La SGDS-GN a recruté 69 PME après un appel d'offres . Ces PME ont signé un contrat de 3 ans durant lesquels, elles vont assurer le service de pré-collecte des déchets solides dans 69 zones.

Le Gouvernement a décidé de la gratuité du service de pré-collecte dans les 69 zones jusqu'au moment où le nouveau mode de tarification entrera en vigueur, sous forme de redevance. L'étude de cette nouvelle tarification sera confiée à un bureau d'études international.

La Personne Responsable des Marchés Publics de la SGDS-GN, Monsieur Bio Guera GANSARE, a, quant à elle, expliqué les différents étapes du processus de passation des marchés ayant conduit à la sélection des PME pour la pré-collecte des déchets. Il convient de retenir de son intervention qu'après les appels d'offres, il y a eu 102 soumissionnaires, 169 offres pour 69 lots.

Au terme de l'évaluation, 83 offres n'ont pas été retenues pour divers motifs. 86 soumissionnaires sont restés en lice pour l'attribution des 69 lots en compétition. Ensuite, la commission a procédé à la sélection de 69 soumissionnaires les mieux classés parmi les offres évaluées et jugées meilleures techniquement par lot. Les montants abattus ont été attribués sur la base des coûts d'objectifs par lot (2.747.599.783 FCFA par an, soit 8.242.799.348 FCFA pour les 03 ans).

Pour information, le conseil des ministres en sa session du mercredi 26 aout 2020 a statué sur les activités d’opérationnalisation de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN SA). Vous pouvez consulter tous les détails à propos sur => https://sgg.gouv.bj/cm/2020-08-26/