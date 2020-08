Tombola des factures normalisées: Les gagnants du tirage du 14 août reçoivent leurs chèques de la DGI Comptes rendus Aujourd'hui à 18:38

Ils étaient 100 gagnants du tirage du 14 août 2020 et 01 gagnant du tirage du 24 juillet 2020 à recevoir des chèques allant de 20.000f à 200.000f CFA au cours d'une cérémonie qui a été présidée par le Directeur Général Adjoint des Impôts à la salle "Fleuve jaune" du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération dans l'après-midi du jeudi 20 août 2020. Sous la supervision de Maître Maxime René ASSOGBA, huissier de justice près de la Cour d'Appel de Cotonou, 05 gagnants ont reçu des chèques de 200.000f, 16 gagnants ont reçu des chèques de 100.000f, 30 gagnants ont reçu des chèques de 50.000f et 50 gagnants ont perçu des chèques de 20.000f.



Monsieur Justin AGBIKOSSI, Directeur Général Adjoint des Impôts, qui s'est réjouit de ce que ce type d'opération soit une première de ce type, organisée par une structure étatique comme la DGI, a félicité les gagnants et a invité les populations béninoises à réclamer et conserver les factures normalisées après chaque achat effectué. Les factures pourront leurs donner la chance de gagner les nombreux lots de la tombola organisée par la Direction Générale des Impôts.

Ils pourront aussi gagner d'autres nombreux lots dont deux lots supplémentaires de 500000 F cfa tous les derniers vendredis du mois et deux voitures d’une valeur unitaire de 25 millions francs CFA au dernier tirage de l’année a t-il précisé.

Les différents gagnants de cette cérémonie ont exprimé leur surprise et leur satisfaction quant à l'effectivité de cette opération pour laquelle subsistait quelques incrédules.

Il faut noter qu'il y a un serveur à la DGI qui enregistre automatiquement toutes les factures normalisées émises et qu'il est mis en place une plate-forme qui effectue des tirages électroniques totalement aléatoire sous la supervision de Maître Maxime René ASSOGBA.



Toutes, les semaines, les prochains gagnants seront connus et recevront leurs lots conformément au règlement disponible sur le site de la DGI www.impots.finances.gouv.bj . En attendant, n'hésitez pas à exiger votre facture normalisée après vos différents achats et gardez les sur vous pour gagner de nombreux lots.

Voir l'album photos