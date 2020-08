Facture normalisée: les premiers gagnants de la tombola reçoivent leurs chèques de la DGI Comptes rendus Aujourd'hui à 18:38

Ils étaient 100 gagnants du tirage du 14 août 2020 et 01 gagnant du tirage du 24 juillet 2020 à recevoir des chèques allant de 20.000f à 200.000f CFA au cours d'une cérémonie qui a été présidée par le Directeur Général Adjoint de la Direction Générale des Impôts à la salle "Fleuve jaune" du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération dans l'après-midi du jeudi 20 août 2020. Sous la supervision de Maître Maxime René ASSOGBA, huissier de justice près de la Cour d'Appel de Cotonou, 05 gagnants ont reçu des chèques de 200.000f, 16 gagnants ont reçu des chèques de 100.000f, 30 gagnants ont reçu des chèques de 50.000f et 50 gagnants ont perçu des chèques de 20.000f.



Pour Monsieur Justin AGBIKOSSI, Directeur Général Adjoint de la Direction Générale des Impôts, cette cérémonie est une première dans l'histoire du Bénin. Il a félicité les gagnants et a invité les populations béninoises à réclamer et conserver les factures normalisées après chaque achat effectué afin de se donner la chance de gagner les nombreux lots de la tombola organisée par la Direction Générale des Impôts.

Selon Monsieur Justin AGBIKOSSI , cette tombola a été organisée pour accompagner la réforme des factures normalisées. Et chaque facture normalisée délivrée à un client garanti le versement de la TVA dans les caisses de l'État.

Il faut noter qu'il y a un serveur à la DGI qui enregistre automatiquement toutes les factures normalisées émises. Et il est mis en place une plate-forme qui effectue des tirages électroniques totalement aléatoire sous la supervision de Maître Maxime René ASSOGBA.

