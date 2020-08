Carte nationale d'identité biométrique : 35.000 béninois vivant au Nigeria recevront ce précieux sésame dans les prochains jours Comptes rendus Aujourd'hui à 17:55

Le Gestionnaire-Mandataire de l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP), Monsieur Cyrille GOUGBEDJI, accompagné de certains cadres du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, et du Ministère de l'intérieur et de la Sécurité Publique, a donné un point de presse ce vendredi 21 août 2020 dans les locaux de l'ANIP pour faire constater au peuple béninois , la disponibilité des cartes nationales d'identité biométrique qui ont été commandées au profit des béninois vivants au Nigeria.

A l’entame de son point de presse, Monsieur GOUGBEDJI a rappelé les événements vécus par nos compatriotes vivant au Nigeria en octobre 2019 où il leur a été demandé de prouver leur identité de citoyens béninois en fournissant une carte nationale d'identité biométrique conforme aux normes de la CEDEAO ou un passeport.

En son temps, l'État béninois, qui a le devoir de protéger ses citoyens à l'étranger, a pris les dispositions nécessaires pour commander des cartes nationales d'identité biométriques aux 35.000 béninois vivant sur le territoire nigérian et qui ont a pris part à l’opération de recensement organisé.

Par ce point de presse, le Comité National en charge du sujet, vient informer l'opinion publique de la disponibilité des 35.000 cartes nationales d'identité biométrique des béninois vivant au Nigeria mais aussi de ce que tous ces compatriotes bénéficieront également de leurs actes de naissance sécurisés.

Dans les prochains jours, ils rentreront en possession de leurs documents selon le mode de distribution le mieux adapté et plus respectueux des prescriptions sanitaires en ce temps de covid-19 afin d'éviter les attroupements.

En ce qui concerne les béninois vivants au Bénin, Monsieur Cyrille GOUGBEDJI a fait savoir que la carte nationale d'identité biométrique est désormais entrée en vigueur. Elle vient remplacer l'ancienne carte d'identité nationale. Il a invité les populations béninoises à faire les formalités de demande dans les Mairies ou à l'ANIP pour en bénéficier. Les anciennes cartes d'identité non expirées sont encore valables jusqu'à expiration.

Deux documents sont à fournir pour l'obtention de la nouvelle carte nationale d'identité biométrique : 01 acte de naissance sécurisé qui coûte 1000f et le certificat d'Identification Personnelle qui coûte 2.800f. En plus de ces deux documents, il faut prévoir une somme de 6000f pour faire la demande d’établissement de la carte nationale d'identité biométrique auprès des services de l’ANIP.

Pour conclure, il a annoncé qu’une enquête sera menée les prochains jours pour identifier les conditions de pauvreté extrême d'une frange de la population ce qui permettra d'identifier les citoyens éligibles au projet ARCH et qui bénéficieront gratuitement de la carte nationale d'identité biométrique.

Pour toutes informations, vous pouvez contacter l'ANIP par :

Téléphone : 00229 21602323

Mail : contact@anip.bj

Site web : www.anip.bj