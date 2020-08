Découvrez la liste des pièces à fournir pour bénéficier de quelques prestations de l'ANIP Communications Aujourd'hui à 10:45

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) est créée par la loi n°2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin. Elle est placée sous la tutelle du Président de la République. Cette loi a eu pour objet, de définir et de déterminer les procédés d’identification nominative, personnelle, numérique et biométrique des personnes physiques. Elle a fixé l’ensemble des éléments d’identification des personnes physiques à inscrire sur le registre national et sur les registres communaux d’identification de la population puis organise le traitement de ces éléments et en garantit la protection. En cela, elle donne plein pouvoir à l’ANIP.

La composition, les attributions l’organisation et le fonctionnement de l’ANIP sont définis par le décret N°2018-206 du 06 Juin 2018 disponible en téléchargement sur le site web du secrétariat général du gouvernement du Bénin => https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2018-206/.

Vous pouvez contacter l'ANIP par :

Téléphone : 00229 21602323

Mail : contact@anip.bj

Site web : www.anip.bj

Découvrez ci dessous la liste des pièces à fournir pour bénéficier des prestations de l'ANIP notamment en ce qui concerne :

l'enrôlement au RAVIP

le duplicata du récépissé RAVIP

l'acte de naissance

le certificat d'identification personnelle (CIP)

le certificat d'identification personnelle résident (CIPR)

Téléchargez la liste des pièces à fournir pour bénéficier des prestations de l'ANIP