Relogement des femmes des marchés en construction : La ministre Alimatou Shadiya ASSOUMAN apporte espoir et réconfort Du 11 au 15 août 2020, la ministre de l’Industrie et du Commerce (MIC) a effectué une tournée sur les sites de relogement des femmes des marchés urbains et régionaux en construction. Une descente-immersion qui a permis de recueillir les préoccupations des usagers afin d'y apporter des réponses appropriées et des informations utiles. Comptes rendus Aujourd'hui à 10:10

Sous l’impulsion et la vision éclairée du Chef de l’Etat, le Gouvernement a entrepris la construction de plusieurs infrastructures marchandes modernes dans certaines communes du Bénin. Pour la première tranche, 23 marchés urbains et régionaux sont en cours de construction. Cela a nécessité le déplacement des vendeuses et tous autres usagers et leur relogement provisoire afin que les travaux de construction se passent dans de bonnes conditions. En effet, la plupart des nouveaux marchés sont en reconstruction sur les mêmes sites.

Au cours d'un périple de cinq jours qui a conduit successivement la délégation ministérielle dans les villes de Cotonou, Porto-Novo, Djougou, Natitingou, Glazoué et Abomey, la méthode d’approche a été la même et efficiente.

Après une visite de courtoisie et des échanges fructueux avec l’autorité préfectorale concernée, la Ministre Alimatou Shadiya ASSOUMAN, très souvent accompagnée des responsables municipaux, s’est rendue dans les marchés, notamment ceux qui accueillent provisoirement les vendeuses et vendeurs des marchés en reconstruction. A chaque étape, il y a eu des échanges directs avec les femmes sur leurs lieux de commerce. Ensuite, selon les circonstances et en présence des autorités municipales, une séance de travail est organisée avec les responsables des marchés pour mieux appréhender leurs problèmes afin d’y apporter des réponses idoines.

Les préoccupations sont généralement les mêmes. Problème de mévente liée au changement de site, et parfois à l’entêtement de certaines vendeuses à rester aux abords des grandes voies principales pour exercer leurs activités commerciales. Et pourtant, elles sont attributaires de places laissées inoccupées. Il y a aussi l’insécurité, l’hygiène, l’éclairage public... On a également noté que des sites n’ont pu absorber toutes les femmes qui sont officiellement recensées. Les autorités municipales ont souvent expliqué tout ce qui se fait pour y trouver des solutions avec la mise à disposition prochaine d’autres sites complémentaires en cours de viabilisation.

Les interventions de la Ministre ASSOUMAN ont été souvent pédagogiques. Après avoir présenté la vision du Gouvernement qui consiste à rendre les marchés modernes et à offrir à tous les usagers les conditions optimales pour une activité commerciale aisée et attrayante. Elle a présenté les avantages à s’installer selon les familles de produits. Ainsi, celui qui vient au marché pour acheter des pagnes, des céréales ou des condiments par exemple doit savoir où se diriger pour ne pas se disperser et gagner du temps. Et vendeuses et clients, tous trouveront leur compte, a-t-elle constamment expliqué.

La Ministre en charge du commerce a, tout le long de la tournée, rassuré ses interlocutrices de ce que le bout du tunnel n’est plus loin. Encore quelques mois de sacrifice pour un confort en milieu de commerce assuré, retient-on de ses exhortations. Alimatou Shadiya ASSOUMAN s’est également portée sur les sites en reconstruction. Ce qui a permis de constater que les chantiers avancent. Notamment ceux de Glazoué et d’Abomey qui sont les plus avancés.

Aux côtés de la ministre pour cette tournée, on pouvait noter la participation remarquée de Micaël BASSABI-DJARA et Armelle KANHONOU, respectivement Directeur de cabinet et Conseillère technique chargée des Projets et Partenariats.