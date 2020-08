Revue du secteur agricole au titre de l’année 2019 : Les PTF s’associent aux acteurs pour des travaux fructueux et utiles Comptes rendus Aujourd'hui à 17:42

La revue du secteur agricole au titre de l’année 2019 se tient les 6 et 7 août 2020 à l’hôtel Golden Tulip le Diplomate à Cotonou. Les travaux ont été officiellement lancés, ce jeudi 6 août par le Directeur de Cabinet du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Monsieur Bonaventure KOUAKANOU. Une occasion saisie par la Chef de file des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du secteur agricole pour réaffirmer la disponibilité de ses collègues à rendre les travaux fructueux et utiles pour le développement du secteur agricole.

Les acteurs du secteur agricole, à l’occasion de la revue au titre de l’année 2019 doivent faire des propositions fortes devant permettre d’améliorer les politiques et de faire du secteur agricole le principal levier de la croissance économique et du développement du Bénin. Et dans cette quête, ils peuvent compter sur l’apport des Partenaires Techniques et Financiers intervenant dans le secteur agricole. En effet, à l’occasion du lancement officiel des travaux de ladite revue, la Chef de file des PTF a rassuré que les Partenaires vont s’associer pleinement aux acteurs pour faire de la revue sectorielle une rencontre fructueuse et utile pour le développement du secteur agricole.

Madame Véronique JANSSEN a salué, au nom des PTF, les efforts continus du Gouvernement pour soutenir le secteur agricole, « en témoigne la hausse de 22% des affectations budgétaires ainsi que la hausse substantielle de 20% accordée à la recherche agricole ». « C’est la preuve de la volonté du Gouvernement de réagir efficacement aux défis critiques d’aujourd’hui induits, depuis août 2019, par la fermeture des frontières avec e Nigéria », a-t-elle ajouté.

Le Directeur de cabinet du Ministère a rappelé les progrès enregistrés dans le secteur agricole grâce aux réformes engagées, « bien que certains des résultats soient encore loin des objectifs fixés par la filière dans le Programme d’Actions du Gouvernement ». Alors, Monsieur Bonaventure KOUAKANOU veut compter sur la diversité des compétences réunies à la revue pour, entre autres, identifier des approches originales devant permettre à l’agriculture béninoise de développer une résilience face aux changements climatiques et autres chocs exogènes puis permettre de contribuer à satisfaire les besoins alimentaires nationaux, régionaux et internationaux.

Adjéoda AMOUSSOU, Président de la Chambre Nationale d’Agriculture, et Arouna LAWANI, Président de la Plateforme Nationale des Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles du Bénin, ont réitéré la disponibilité de leurs structures respectives à accompagner les actions entreprises dans le secteur agricole pour son développement.