Agriculture - PNDF-PH : Le palmier à huile au cœur d'un atelier de validation Comptes rendus Aujourd'hui à 16:06

Le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Monsieur Gaston Cossi DOSSOUHOUI, a procédé, ce jeudi 30 juillet 2020 à l'INFOSEC de Cotonou, au lancement de l'atelier de validation du Programme National de Développement de la filière Palmier à Huile.

Selon la Directrice Générale de l'Agence Territoriale de Développement Agricole (ATDA) Pôle 6 Plateau, Madame Gwladys LOKOSSOU TOSSOU, cet atelier marque un tournant décisif dans la vie de la filière Palmier à Huile. En effet, il permettra de doter le secteur d'un instrument qui porte les actions de promotion de cette filière. Dans son allocution, la Directrice Générale a rappelé les différentes étapes suivies par ce processus qui a conduit à l'obtention du document du Programme National de Développement de la Filière Palmier à Huile.

Pour le Président de la Fédération Nationale des Producteurs de Palmier à Huile, Monsieur Arouna LAWANI, les potentiels dont regorge l'agriculture sont énormes et variés et peuvent à eux seuls, révéler le Bénin, juste avec un léger coup de pouce. Et le Programme National de Développement de la Filière Palmier à Huile apportera à coup sûr un souffle nouveau à tous les efforts entrepris depuis des années pour faire participer véritablement le palmier à huile à la croissance économique du Bénin. Par sa voix, l'ensemble des acteurs de la filière palmier à huile a exprimé sa joie de voir bientôt mettre à l'œuvre un programme qui portera sur le développement de la filière.

Le Ministre Gaston Cossi DOSSOUHOUI, a rappelé que le gouvernement, à travers son Programme d'Actions, a fait l'option d'investissements d'envergure et ceci s'est matérialisé par les profondes réformes intervenues dans le secteur agricole. Le Programme National de Développement des Filières est un outil non seulement pour l'opérationnalisation du PAG, volet agriculture et du PNIASAN, mais aussi pour la mobilisation des ressources à l'atteinte des objectifs du secteur. <<Après les différentes validations des documents des PNDF Ananas, Anacarde, Cultures Maraîchères, Maïs, Manioc, Viande et lait, Œufs de Consommation, Aquaculture, Soja, Irrigation et Mécanisation, c'est aujourd'hui le tour de la filière palmier à huile >>, a-t-il dit. Avec ce programme qui sera validé, le Ministre DOSSOUHOUI a fait savoir qu'un nouveau souffle sera donné à travers des points qu'il a énumérés. Il reste convaincu que les acteurs présents à cet atelier apporteront une contribution de taille à l'atteinte de ces nobles objectifs à travers la validation de ce document qui marquera définitivement l'essor de la filière. Gaston Cossi DOSSOUHOUI a rappelé aux acteurs présents la volonté du Chef de l'État à réussir, quoiqu'il arrive dans le secteur agricole. "Je peux échouer partout, mais pas dans l'agriculture", a-t-il déclaré pour citer le président Patrice TALON.