Dématérialisation des services de l'administration publique : Le casier judiciaire et le passeport officiellement lancés La dématérialisation des services de l’administration publique béninoise se poursuit avec le lancement le mercredi 29 juillet 2020 des e-services casier judiciaire et passeports (ordinaire, service, diplomatique). C’était au cours d’une cérémonie qui a connu la présence d’une forte délégation gouvernementale, des cadres des différentes directions et agences sectorielles impliquées dans l’opérationnalisation de cette innovation très attendue. Comptes rendus Aujourd'hui à 15:59

Faire la demande du casier judiciaire ou du passeport béninois en ligne depuis chez soi ou partout dans le monde, c'est désormais possible. Ces deux e-services sont entrés dans leur phase active à la suite d'une cérémonie officielle en présence du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, M. Aurélien AGBENONCI, le Ministre de la Justice et de la Législation, M. Sévérin QUENUM, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, M. Sacca LAFIA et la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurelie ADAM SOULE ZOUMAROU. Le déploiement de ces deux e-services est le fruit d’une collaboration réussie entre ces différents ministères, le Centre National de Casier Judiciaire et les agences sectorielles.

Selon le Ministre de la Justice et de la Législation, M. Sévérin QUENUM, le e-casier judiciaire résout la question du rapprochement de la justice, du justiciable et la fiabilité des renseignements contenus dans les casiers judiciaires. Le Ministre Sacca LAFIA s’est, quant à lui, réjouit de la concrétisation de ces projets contenus dans le Programme d’Actions du Gouvernement. « L’importance, l’utilité de ces e-services apparaissent de plus en plus évidentes en ces temps éprouvants de la pandémie de la COVID-19 qui nous impose les gestes barrières », renchérit le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, M. Aurélien AGBENONCI. Il remerciera ensuite, au nom du Gouvernement, tous les fonctionnaires qui travaillent d’arrache-pied à la réalisation des différents projets.

Les e-services casier judiciaire et passeports, comme l’ensemble des autres e-services lancés par le gouvernement, sont disponibles sur le Portail National des Services Publics, accessibles via l'adresse web : www.service-public.bj

Rappelons que le Numéro Personnel d’Identification (NPI) est indispensable dans l’accès à de nombreux e-services. Pour l’obtenir, il faut se rapprocher des services de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes joignable par mail : contact@anip.bj ou par téléphone au +22921602323