Ministère des Infrastructures et des Transports : La revue PTA au 30 juin 2020 et la validation du rapport de performance 2018 au cœur d'un atelier Comptes rendus Aujourd'hui à 15:37

Les cadres et principaux responsables des directions techniques et structures sous tutelle du Ministère des Infrastructures et des Transports se sont réunis ce mardi 28 juillet 2020 au Conseil National des Chargeurs du Bénin, pour la revue au 30 juin du plan de travail annuel et la validation du rapport de performance 2018. Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre des diligences à effectuer par le Ministère pour s’assurer de la bonne exécution du programme triennal dont la gestion est axée sur les résultats.

Les participants à cet atelier doivent passer en revue les résultats obtenus, s’assurer de la cohérence de l’exécution du plan de travail annuel, faire le contrôle de qualité et formuler les recommandations nécessaires pour améliorer la performance du Ministère.

Ouvrant officiellement les travaux de cette revue, Monsieur Joseph AHISSOU, Directeur de cabinet du Ministre des Infrastructures et des Transports représentant le Ministre Hervé HEHOMEY, a rappelé aux participants, les résultats attendus. Ainsi, ils devront au terme de l’atelier, produire un tableau de bord pour une exécution optimale du budget 2020 du ministère des infrastructures et des transports et faire aussi un compte rendu détaillé et documenté des activités budgétisées.

Les travaux de cet atelier placés sous la présidence du Secrétaire général du ministère, monsieur Rock Célestin HOUNDJE prennent fin ce mercredi 29 juillet 2020.