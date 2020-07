CORONAVIRUS - Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche vole au secours des maraîchers Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, a ouvert le bal, ce mardi 28 juillet 2020 à Grand-Popo, des cérémonies de distribution de kits de semences aux maraîchers bénéficiaires du Projet d’appui au maraîchage (PADMAR), durement affectés par les affres de la Covid-19. Les premiers sinistrés ont reçu leurs kits. Comptes rendus Aujourd'hui à 15:37

« Le gouvernement du Président TALON ne sait pas parler pour parler. Il agit et on constate ». Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, rassure par ces mots tous les producteurs agricoles durement affectés par la Covid-19. A commencer par les maraîchers de Grand-Popo. Gaston Cossi DOSSOUHOUI, au nom du Gouvernement, a remis, le mardi 28 juillet 2020 à Grand-Popo, des kits de semences à 420 producteurs répartis dans 27 communes. 400 kits de huit cultures telles que la tomate, le piment, l'oignon, le gombo, l'amarante (Fotètè), la morelle (Gboma), la basilique africaine (Tchiayo), le crincrin. Ces semences proviennent des stocks existants de Word Vegetale Bénin, qui s’occupe de la production de semences maraîchères et le Projet d’appui au développement du maraîchage au Bénin (PADMAR). Deux structures en partenariat depuis deux ans pour booster le développement du maraichage au Bénin. Un don évalué à 10 millions de francs CFA.

Cet appui vise à soutenir les producteurs, victimes collatérales de la pandémie de la Covid-19. « Si aujourd’hui, nous abordons la problématique avec les petits producteurs à travers leurs coopératives, l’action de Grand-Popo impacte déjà 230 coopérateurs répartis en 11 coopératives. Nous avons fixé des critères de sélection des bénéficiaires. Vous devez avoir vécu les affres du Coronavirus. Donc il faut les relancer », a précisé le Ministre DOSSOUHOUI.

A l’endroit des gros producteurs, le Gouvernement a aussi fait des gestes, selon le Ministre. « Pour les autres producteurs de taille importante, pour assouplir un peu les conséquences du Coronavirus, nous avons mis en jeu 30 milliards pour les aider à aller aux crédits. Le Gouvernement du Président TALON est soucieux de ce que, sans l’agriculture, notre pays sera toujours à la traine. Le secteur agricole contribue pour près de 25% au produit intérieur brut. Qui est fou pour laisser tomber une pareille opportunité !? Au nom du Chef de l’Etat, je vous transmets mes félicitations pour avoir résisté aux conséquences du Coronavirus. Nous sommes une génération résiliente ».

Mathieu SAHOUI, Président de la Fédération nationale des Organisations de maraîchers du Bénin, à l’occasion, a exprimé sa joie et ses remerciements aux autorités béninoises : « (…) C’est le lieu de remercier le Gouvernement du Président Patrice TALON à travers le ministre de l’agriculture, qui, une fois encore, vole au secours des maraîchers les bras chargés de 400 kits de semences (…) Cet appui va renforcer les heureux bénéficiaires à relever la pente. Nous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites (…) Merci à tout le Gouvernement du Président TALON pour les efforts qu’il ne cesse de fournir afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des maraîchers du Bénin ».

La cérémonie a eu lieu en présence des responsables du projet PADMAR, de Word Vegetale Center, des bénéficiaires, du maire de Grand-Popo et du Secrétaire général de la préfecture du Mono, représentant le Préfet. Pour le maire et le représentant du Préfet, le gouvernement du Président TALON témoigne ainsi sa volonté de faire du social, car, pour les deux autorités, c’est un geste hautement vital et salvateur.