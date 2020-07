Classement des pays où l’on vit heureux : le Bénin a la plus grande progression mondiale Comptes rendus Aujourd'hui à 14:50

Comme chaque année, le "World Happiness Report" , classement mondial des pays où l'on est heureux, évalue le niveau de bonheur dans 153 pays et 186 villes. Le classement se base sur les réponses d'environ 1 000 personnes par État, qui se positionnent sur une échelle de 0 à 10, tout en répondant à des questions sur leurs émotions, leur santé, le futur…

L’étude s’étend de 2017 à 2019 contre 2008-2012 pour le précédent classement. Elle prend en compte 153 pays du monde et s’appuie sur plusieurs critères comme l’espérance de vie, les prestations sociales, les institutions politiques, la liberté, l’éducation, le PIB/habitant, le niveau de cohésion sociale, la générosité et la perception de la corruption.

Ce rapport 2020 des pays où l'on vit heureux est disponible en disponible en anglais sur le lien https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2020/WHR20.pdf

Que retenir en 2020 à propos du Bénin dans ce document ?

1- le Bénin a réalisé la plus forte progression en 10 ans dans le classement mondial (86ème en 2020 contre 102ème dans le rapport de la période 2008-2012).

Voici un extrait du rapport : « Au niveau national, la plupart des pays ont montré des changements importants de 2008-2012 à 2017-2019, avec un peu plus de gagnants que de perdants. Le plus grand gagnant a été le Bénin, en hausse de 1,64 points pour passer du bas du classement à son milieu. »

2- Le Bénin est le troisième pays en Afrique (juste derrière l’Ile Maurice et la Côte d’Ivoire) où l’on est le plus heureux (Source World Happiness Report 2020, page 24 et 25)

3- La ville de Cotonou réalise la 5ème meilleure progression au plan mondial sur les 10 dernières années en termes de mesure de changement positif dans l’évaluation du bien-être (Source World Happiness Report 2020, page 60).



Ces différents indices témoignent une fois de plus de ce que, les remarquables performances du Bénin sont appréciées au plan international.

Le Bénin, terre de prospérité voulue par le Président TALON avec le concours de tous les Béninois n'est donc plus une utopie.

Le rapport est disponible ci-dessous en téléchargement.