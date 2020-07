Digitalisation des résultats des examens et concours nationaux au Bénin : Le gouvernement lance la plateforme eRESULTATS Comptes rendus Aujourd'hui à 13:24

Les candidats aux différents examens et concours nationaux (élèves, collégiens/lycéens, étudiants) peuvent désormais grâce au portail www.eresultats.bj , consulter en ligne et recevoir dans leurs boîtes mail, les résultats de leurs examens et concours dès la fin des délibérations sans se déplacer vers les lieux d'affichage habituels. Le portail E-résultats est le point d'entrée unique à tous les résultats des examens et concours nationaux organisés sur l'ensemble du territoire. La plateforme a été lancée le jeudi 23 juillet 2020 par le Ministre d'État, Abdoulaye BIO TCHANE à la salle Baobab du Novotel de Cotonou en présence des ministres Eléonore YAYI LADEKAN, Mahougnon KAKPO, Aurelie ADAM SOULE ZOUMAROU, Karimou SALIMANE, des responsables des agences du secteur du Numérique et des directions opérationnelles des ministères concernés.

Dans son allocution, le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, a rappelé l'ambition du gouvernement de faire du Bénin le hub numérique de l'Afrique de l'ouest. Ainsi, parmi les réformes et projets phares du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG), intervient la "Généralisation de l'usage du numérique par l'éducation et la formation". Pour contribuer à l'atteinte de ces différents objectifs, les 03 ministères des Enseignements se sont associés au Ministère du Numérique et de la Digitalisation pour lancer la plateforme eRESULTATS. Au titre de l'année 2020, ce sont 451.117 apprenants des classes de CM2, 3ème et Terminale qui pourront, sans se déplacer vers les lieux d'affichage habituels, consulter en ligne en toute sécurité et recevoir dans leur boîte mail, les résultats des délibérations par les instances habilitées moyennant un montant allant de 50 FCFA à 150 FCFA en fonction de l'examen.

Pour le Ministre d'État, cette innovation numérique sera le portail unique pour la recherche d'informations et la consultation de tous les résultats des examens et concours organisés au Bénin. Les candidats aux examens du CEP, du BEPC et du BAC pourront, pour cette année scolaire 2019-2020, à partir du 02 août 2020, consulter leurs résultats en ligne et en quelques clics. Cela évitera les regroupements de masse au moment de la pandémie du Coronavirus. Abdoulaye BIO TCHANE, a souhaité que les performances du Bénin à l'international viennent également du numérique et de la digitalisation. Au nom du gouvernement, il a invité les candidats, les enseignants, parents et tuteurs à faire usage de cette plateforme dont le bouquet de services s'élargira au fur et à mesure.

La Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurélie ADAM SOULE ZOUMAROU après avoir salué le travail de ses équipes (ASSI, ANSSI, ADN) ayant travaillé à la mise en œuvre technique du projet s’est dite satisfaite de la synergie d’actions observée entre les différents ministères jusqu’à l’aboutissement de la plateforme qui se veut évolutive. Dans sa première version lancée ce jeudi 23 juillet 2020, elle permet de consulter les résultats des 03 examens nationaux (CEP, BEPC, BAC) ensuite, il y aura un bouquet de services disponibles, allant de la demande d'attestation de diplôme à la demande de délivrance du diplôme lui-même ou du relevé de notes. etc. Pour finir elle a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que le site ne souffre d’aucun dysfonctionnement lié au volume important de connexion observé les jours de délibération.

