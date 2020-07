Baccalauréat 2020 : Éléonore YAYI LADEKAN et Mahougnon KAKPO donnent le top à Houéyogbé Comptes rendus Aujourd'hui à 13:02

La Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame Éléonore YAYI LADEKAN et son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle Mahougnon KAKPO ont procédé, ce lundi 20 juillet 2020, au lancement officiel des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat au CEG Houéyogbé dans le département du Mono.

Au total, 95.404 candidats planchent pour les épreuves écrites du premier diplôme universitaire sur l'ensemble du territoire national. 35.049 filles et 60.355 garçons répartis dans 137 centres de composition. Soit une baisse de 4.620 candidats par rapport à l’année dernière dont l’effectif était de 100.024.

Tenant compte du contexte de la crise sanitaire dans lequel la session 2020 du BAC se tient, les deux représentants du gouvernement ont, à l'occasion de ce lancement, insisté sur le respect strict des gestes barrières contre la Covid-19 et des mesures spécifiques indiquées dans le cadre de l’organisation de l’examen. Surveillants de salle, superviseurs et parents d’élèves sont invités à veiller à ce que chaque candidat porte le masque et se désinfecte les mains avant l'entrée et à la sortie de salle.

Les deux autorités ont aussi prodigué de sages conseils aux candidats en les invitant à dominer leur stress. "Le BAC n'est pas un concours, c'est un examen. C'est comme le devoir surveillé auquel vous êtes habitués en classe" a laissé entendre le Ministre Mahougnon KAKPO. La MESRS Éléonore YAYI LADEKAN quant à elle, a recommandé aux candidats d'aborder les épreuves dans la sérénité et sans pression. Elle les a invités à donner le meilleur d'eux pour faire honneur à leurs parents qui ont tant investi dans leur éducation.

Après le lancement officiel, les deux ministres ont ensuite mis le cap sur les CEG Bopa, Comè dans le département du Mono et Houèto dans la commune d’Abomey-Calavi pour constater le bon déroulement de l'examen.