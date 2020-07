CORONAVIRUS - N'attendez pas qu'il soit trop tard pour contacter le Centre d'appel Coronavirus (Covid-19) Aujourd'hui à 13:49

Le coronavirus sévit gravement dans notre pays le Bénin.

À la date du 17 juillet 2020, le tableau sanitaire lié à l'infection au Covid-19 au Bénin indique un total de 1602 cas confirmés, avec 789 personnes sous traitement, 782 guéris et 31 décès.

La plupart des dècès enregistré au Bénin sont dus à un dépistage ou une prise en charge tardive du patient.

Pourtant un centre d’appel et de prise en charge a été mis en place depuis le mois de mars 2020 pour traiter au plan national, l’ensemble des requêtes liées à la gestion de la pandémie. et ceci 7jour /7 et 24h sur 24 aussi bien en Français que dans plusieurs langues nationales.

Dès que vous ressentez la fièvre ,la toux, le rhume, les maux de tête, la perte du gout ou de l’odorat , la diarrhée , des difficultés respiratoires, la conjonctivite,.. n’attendez plus un seul instant!

Alertez le centre d’appel covid-19 au Bénin en appelant le numéro gratuit 136

Des spécialistes évalueront votre requête et vous orienteront soit pour la bonne conduite à tenir ou un dépistage gratuit.

N’attendez pas qu'il soit trop tard.

Toutes les informations sont disponibles sur le site https://www.gouv.bj/coronavirus/