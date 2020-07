CORONAVIRUS - Don d'équipements de prise en charge au Ministère de la santé Comptes rendus Aujourd'hui à 15:45

L'Agence Française de Développement a offert au Gouvernement du Bénin à travers le Ministère de la santé, des équipements de soins d'urgence et de réanimation. Ce don constitue un soutien aux efforts du gouvernement et entre dans le cadre de l’initiative « Covid-19-Santé en commun » financée par l’AFD et mise en œuvre par l’Agence Belge de Développement Enabel. La cérémonie officielle de remise a eu lieu ce vendredi 17 juillet 2020 entre l’Ambassadrice de la France près le Bénin Véronique BRUMEAUX et le Ministre de la santé Benjamin HOUNKPATIN.

Il s’agit d’un lot de 7m3 d’oxygène permettant de remplir près de 400 bonbonnes, des équipements de soins d’urgence et de réanimation à savoir des laryngoscopes et sondes pour intubation ainsi que du matériel de surveillance des cas hospitalisés.

Au cours de son intervention, l’Ambassadrice de la France près le Bénin Véronique BRUMEAUX a fait savoir que ce soutien traduit un appui immédiat au plan de riposte du Bénin avec le renforcement de la capacité de prise en charge des malades de Covid-19.

Le Ministre de la santé Benjamin HOUNKPATIN a remercié l’AFD et l’Agence belge Enabel pour cet appui qui selon son intervention, viendra en renfort au dispositif sanitaire en place dans le cadre de la riposte.