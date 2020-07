Revue sectorielle du ministère de la communication : L'accès aux médias et aux services postaux de qualité en débat Comptes rendus 15 juil. 2020 à 15:16

Le Ministre de la communication et de la poste, Monsieur Alain OROUNLA a présidé le mardi 14 juillet 2020 à Cotonou, à la revue sectorielle de son ministère autour du thème : « Améliorer l'accès de tous les béninois aux médias et aux services postaux de qualité. » Il était question pour les cadres du Ministère et les directeurs des structures sous tutelle qui prennent part à ces travaux, de mener des réflexions afin d'améliorer l'accès des béninois aux médias et services postaux de qualité.

Selon le Ministre Alain OROUNLA, l'organisation de cette assise permettra aussi de "contribuer à l'amélioration des performances physiques et financières du ministère." A l’issue des travaux, a-t-il précisé, les cadres du ministère de la communication et de la poste s'appliqueront à réaliser à bonne date les activités afin d'offrir des chances aux populations de profiter des opportunités qu'offrent la mise à disposition en temps réel de l'information de qualité et des services postaux modernes.

Pour le Directeur de la programmation et de la prospective, Monsieur Sosthène GNANSOUNOU, la tenue à bonne date de la revue permet de faire le point d’exécution des activités et des actions engagées par le gouvernement béninois dans le secteur, d’analyser les perspectives et de formuler des recommandations pour l’année. "La revue est donc un outil d’aide, dans la prise de décisions pour le développement durable du secteur" a-t-il fait savoir.

Faut-il le rappeler, le budget en cours d'exécution du Ministère de la communication et de la poste, est estimé à un peu plus de 5 milliards de FCFA. Cette revue, a permis de renforcer la capacité et l'orientation du Ministère dans l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement du Président Patrice TALON.