Ministère de la communication et de la poste : Alain OROUNLA reçoit en audience les bureaux du CNPA-BENIN et de l'UPMB

Le Conseil National du Patronat de la Presse et de l'Audiovisuel (CNPA) et l'Union des Professionnels des Médias du Bénin étaient en audience au cabinet du Ministre de la communication et de la poste, le jeudi 16 juillet 2020. Cette visite est le fruit de la volonté du Ministre Alain OROUNLA de discuter avec les faîtières des différents problèmes qui minent la profession des hommes des médias au Bénin.