Mise en œuvre des projets touristiques à Ouidah : Le Ministre ABIMBOLA obtient le soutien du nouveau Conseil communal Comptes rendus Aujourd'hui à 12:29

C’est dans une ambiance conviviale que le Ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts a été accueilli le jeudi 16 juillet 2020 à l’hôtel de ville de Ouidah. Accompagné d’une délégation de son cabinet, Jean-Michel ABIMBOLA, avant de se diriger vers Bénin Diaspora Hôtel où il était attendu pour l’ouverture des travaux du séminaire de formation et d’orientation des acteurs territoriaux à l’entrepreneuriat touristique communal intégré (ETCI), est allé présenter ses civilités au nouveau maire. Il en a profité pour lui présenter quelques projets phares réservés à la ville de Ouidah dans le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) et qui traduisent à suffisance l'ambition du Chef de l'État de redorer le blason de cette ville, symbole de l’histoire du Bénin.

Entre le Maire Christian HOUETCHENOU et son hôte, la visite de courtoisie a très tôt pris l’allure d’une séance de travail qui a été élargie aux conseillers communaux qui, par une coïncidence heureuse, étaient tous présents à la salle de conférence pour une session extraordinaire ce même jour. « La ville de Ouidah comporte un certain nombre de patrimoines architectural, culturel, historique qu’il est important de valoriser. Nous avons également des lieux d’expression culturelle et touristique dont nous allons discuter de la bonne gestion entre la collectivité territoriale et l’Etat... » a confié le Ministre ABIMBOLA à la presse au terme de la séance. Il a par ailleurs, rappelé ces différents projets qui constituent la part belle réservée à Ouidah dans le PAG 2016-2021.

Au cours de la séance, la première autorité de Ouidah a salué cette volonté de l’Exécutif de réhabiliter la ville historique pour accroître l’attrait touristique de la ville. Et pour se faire, le soutien de l’équipe communale ne lui sera pas marchandé, a-t-il promis. Il en a profité pour évoquer d’autres préoccupations. Une séance de travail proprement dite est alors envisagée dans les jours à venir entre les deux parties dans le but de redynamiser le partenariat avec la nouvelle équipe communale pour la bonne exécution des chantiers ouverts dans la cité des Kpassè.

Sur le chantier de la réhabilitation du Fort Portugais

Après cette étape, cap a été mis sur le Fort Portugais dont les travaux de réhabilitation (phase I) ont été lancés il y a quelques semaines. Entretien avec les responsables de l’entreprise Kendal & Fils, en présence de la représentante du Directeur général de l’Agence Nationale de la Promotion des patrimoines et du développement du Tourisme (ANPT), puis l’autorité ministérielle fera le tour des différents compartiments en cours de réhabilitation.

De la base vie au portail principal en passant par chaque cour, il scrute à la loupe et nourrit sa curiosité à l’aide des réponses aux préoccupations soulevées. Sur le délai contractuel d’exécution des travaux, Jean-Michel ABIMBOLA restera ferme. Kendal & Fils plaide en effet, pour un rallongement du délai de quelques semaines à travers un planning révisé qui tiendra compte du retard accusé et qui serait dû à la crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus. « Nous avons le défi de rester dans le délai prévu initialement. Et il faut vraiment faire l'impossible ici pour que nous restions dans le délai » a martelé le Ministre ABIMBOLA.

Avant de prendre congé de ses hôtes, l’autorité en charge du tourisme, a insisté sur le respect strict des mesures préventives édictées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, se protéger et protéger tous les employés sur le chantier. Car, à la détection d'un seul cas de contamination parmi les agents, tous les autres seraient mis en quarantaine. Il promet dans les jours à venir, une série de visites inopinées sur le chantier afin de suivre de près l’évolution des travaux.