Revue semestrielle de l’exécution du PTA 2020 au Ministère de la Culture : L’appel de Jean-Michel ABIMBOLA à un examen critique de la performance de chaque unité administrative Au terme des six premiers mois de l’exécution de son plan de travail annuel, le Ministère du tourisme, de la culture et des arts procède depuis ce jeudi 16 juillet 2020, à l’état des lieux de l’exécution à mi-parcours du budget qui lui est alloué. C’est à travers un atelier de deux jours dont les travaux ont été ouverts ce jeudi par l’autorité ministérielle. Comptes rendus Aujourd'hui à 20:44

C’est un exercice qui réunit les Directeurs centraux, techniques et départementaux, les directeurs généraux des structures sous tutelle du ministère, les Coordonnateurs de Projets et les acteurs de la chaine de Planification, Programmation, Budgétisation et Suivi-Evaluation (PPBS). A en croire le Directeur de la Programmation et de la Prospective (DPP), Didier CAPO-CHICHI, le présent atelier s’inscrit dans le cadre des obligations qu’imposent les principes de la gestion axée sur les résultats et de redevabilité.

Dans son discours d’ouverture des travaux, le Ministre Jean-Michel ABIMBOLA a présenté à l’assistance les taux d’exécution physique et financière du PTA au 30 juin 2020. « Le taux d’exécution financière globale du MTCA hors dépenses du personnel est de 38,24%, base engagement et de 25,79% base ordonnancement. Hors ressources extérieures, il est de 48,85% base engagement et 44,25% base ordonnancement, contre un taux d’exécution physique globale de 30,56%, décliné par programme ainsi qu’il suit : Programme pilotage, 32,03% ; Programme tourisme 28,37% et Programme culture 31,06%. » Des taux qui loin d’être satisfaisants au vu des engagements pris en début d’exercice budgétaire « pourraient trouver des circonstances atténuantes dans le contexte sanitaire particulier actuel. » Il va de ce fait, engager les participants à un examen critique et objectif de la performance de chaque unité administrative, tout en tenant compte de l’impact de la Covid-19 sur certaines activités initialement programmées. Au sortir de cet atelier, il est attendu des participants, des propositions appropriées de réajustements et de réaménagements pour de meilleurs résultats en fin d’exercice.

Pour Jean-Michel ABIMBOLA, les ambitions du Gouvernement du Président Patrice TALON pour les secteurs du tourisme, de la culture et des arts sont énormes et constituent pour chaque acteur du secteur, une source de pression supplémentaire et surtout de motivation à rechercher la perfection dans ses actions quotidiennes. Il a pour finir, invité chacun des participants à prendre conscience des enjeux afin que les conclusions des travaux contribuent réellement à l’amélioration des performances du Ministère dans l’intérêt des populations. Il a surtout mis un accent particulier sur le respect des gestes barrières afin de combattre la propagation de la Covid-19.