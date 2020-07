BEPC session de juillet 2020 : Le Gouvernement tient le pari de l'organisation C’est parti pour trois jours de composition de l’examen du BEPC dans un contexte de Covid-19. Le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Professionnelle, Professeur Mahougnon KAKPO, a procédé ce lundi 13 juillet 2020 au lancement officiel des épreuves écrites au CEG 1 Pobè dans le département du Plateau. Comptes rendus Aujourd'hui à 20:10

« Les consignes données pour ce qui est du respect strict des mesures barrières à l’occasion de cette organisation d’examen ont été relativement très bien respectées. Nous avons pu l’observer avec bonheur. C’est un gage de ce que l’examen a bien démarré. Je voudrais souhaiter que tout un chacun garde ce même civisme jusqu’à la fin de la composition pour que nous réussissions à organiser l’édition 2020 du BEPC sans prendre de risque de contamination. »

Dans le département du Plateau où sont inscrits 6.609 candidats un total de 14.9398 candidats au plan national, c’est la grande quiétude. « Je voudrais rassurer les parents, les candidats de même que tous les acteurs de l’école afin qu’ils puissent garder leur sérénité et suivre ce déroulement de l’examen du BEPC avec nous jusqu’à terme », a lancé le Ministre Mahougnon KAKPO. À propos de la tenue effective du BEPC et d’autres examens de fin d’année, le Ministre a fait savoir ses sentiments : « Le pari d’organiser les examens est en train d’être tenu. C’est un sentiment de travail fait et de devoir accompli pour le Gouvernement. » Selon le Ministre, les résultats du BEPC, session de juillet 2020 sont attendus pour le 2 août prochain.