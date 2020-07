Plaidoyer pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap: le Gouvernement présent aux côtés de Handicap International Bénin Comptes rendus 11 juil. 2020 à 18:54

L’ONG Handicap International/ Humanité & Inclusion a organisé dans la soirée d’hier vendredi 10 juillet 2020 une soirée au cours de laquelle, elle a fait un plaidoyer en faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au Bénin. Le Gouvernement était représenté à cet événement par le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, M. Modeste Tihounté KEREKOU et la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Mme. Véronique TOGNIFODE MEWANOU.

Dans son mot de bienvenue, le Responsable de Handicap International Benin, M. Just KLOTOE a, au nom de toute son équipe, remercié le Gouvernement et toutes les organisations représentées à la soirée. «L’événement qui nous réunit n’est pas du tout festif; il ne s’agit pas d’une soirée pour distinguer les entreprises les plus inclusives mais il s’agit pour Handicap International/ Humanité et Inclusion d’attirer notre attention sur la nécessité et les avantages de l’inclusion des personnes en situation de handicap au sein des entreprises.», a-t-il indiqué.

«L’inclusion des personnes handicapées dans les politiques et enjeux de développement, constitue l’un des nouveaux enjeux pour nos États.», dira la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Madame Véronique TOGNIFODE MEWANOU; et les objectifs de développement durable à l’horizon 2030 recommande fortement de ne laisser personne de côté. Elle remerciera ensuite Handicap International/ Humanité & Inclusion pour le soutien que l’organisation apporte aux différentes initiatives de son département ministériel. «Notre pays est capable de bouger les lignes en matière de protection des couches vulnérables en général et de promotion de l’emploi décent au profit des personnes en situation de handicap», poursuivra-t-elle. Elle citera pour finir quelques mesures déjà prises par le gouvernement pour faciliter la création d’entreprises pour les personnes handicapées.

Depuis 2018, Le Ministère des PME et de la Promotion de l’Emploi à travers l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), a entrepris des actions fortes pour un meilleur accès des jeunes en situation de handicap demandeurs d’emploi aux prestations offertes par l’agence, précisera le Ministre KEREKOU. Un diagnostic "inclusion et accessibilité" conduit entre octobre et décembre 2018, a permis à l’ANPE de faire un état des lieux des insuffisances de l’institution en matière d’accueil et d’accompagnement des jeunes handicapés à l’emploi. Un plan d’actions a alors été mis en place pour une amélioration des capacités d’accueil et d’accompagnement des jeunes en situation de handicap à l’emploi par l’ANPE.

Malgré tous ces efforts, le Ministre reconnaîtra qu’il reste encore beaucoup à faire pour parvenir à une inclusion totale des personnes en situation de handicap dans les entreprises. C’est pourquoi il a invité les uns et les autres à conjuguer leurs efforts, compétences et moyens afin de développer des synergies efficaces pour relever ce défi. Il indiquera par ailleurs que la promotion des personnes en situation de handicap dans les entreprises, occupe une place prépondérante dans la Politique Nationale de l’Emploi (PNE 2020-2025) adoptée par le Gouvernement le 11 mars 2020. Le Ministre Modeste Tihounté KEREKOU a exhorté les acteurs du secteur public et privé ainsi que ceux du monde associatif à s’engager dans des actions pour une société plus inclusive, qui ne laisse personne de côté et qui change son regard sur les personnes en situation de handicap.

Il a pour finir rappelé que grâce au projet Emploi et Handicap l’ANPE dispose d’une base de données de jeunes béninois diplômés en situation de handicap accompagnés et prêts pour l’emploi. Invitant les chefs d’entreprise à ne pas hésiter à les essayer, les assurant qu’ils ne le regretteront pas et qu’ils les maintiendront à coup sûr.

« Les travailleurs en situation de handicap ont des talents, ils ont de l’endurance et de la ténacité. Ils ont bravé bien d’épreuves dans leur vie pour arriver aux portes de vos entreprises ; ne les leurs fermez pas » plaidera t il pour finir.

Voir l'album photos