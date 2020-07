Ordre National des Pharmaciens du Bénin : Une nouvelle équipe pour une nouvelle dynamique Les Conseils Centraux et le Conseil National de l'Ordre National des Pharmaciens du Bénin ont été installés le jeudi 10 juillet 2020 par le Ministre de la Santé, Benjamin HOUNKPATIN. La cérémonie qui s'est déroulée à la salle de conférence du Ministère de la Santé marque ainsi la fin d'une longue période mouvementée au cours de laquelle l'Ordre National des Pharmaciens du Bénin a connu des péripéties peu reluisantes et qui ont conduit à sa suspension le 15 mars 2018. Comptes rendus Aujourd'hui à 12:09

Aujourd'hui, l'ordre dispose d'un ancrage et d'une structuration rénovés. Son organisation et son fonctionnement sont régis par le décret N°2019-500 du 13 novembre 2019, et son régime électoral par le décret N°2019-501 du 13 novembre 2019.

À la suite de ces différents décrets, une Commission Électorale Ordinale a été mise sur pieds pour organiser l'élection de la nouvelle équipe dirigeante. Cette commission, dirigée par le pharmacien Prosper C. AHONLONSOU, a reçu 37 dossiers de candidature. Le samedi 27 juin 2020, le scrutin a connu la participation de 275 votants sur 329 inscrits, soit un taux de 83,58%. Le docteur Sylvie Chantal ALADAYE PADONOU a été élue par ses pairs pour diriger l'Ordre National des Pharmaciens du Bénin.

La nouvelle Présidente de l'Ordre a exprimé sa joie et celle de tous les pharmaciens du Bénin pour l'unité retrouvée des acteurs de cette noble profession. Avec son équipe, elle a promis œuvrer pour la restauration de l'image du pharmacien béninois. Cette restauration se fera par chaque pharmacien dans l'exercice personnel de la profession en se rappelant le serment de Galien et le Code de déontologie pharmaceutique.

Avant l’installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante de l'Ordre des Pharmaciens du Bénin, le Ministre de la Santé a fait savoir qu'en plus des pharmaciens élus, et conformément aux dispositions des décrets régissant l'ordre, il sera pris un arrêté pour nommer 08 pharmaciens qui doivent représenter l'administration au sein des diverses instances de l'Ordre. << J'ai la profonde conviction qu'en votant pour vous, vos pairs croient avoir fait le bon choix et que vous accomplirez votre mission avec esprit de responsabilité, de justice et d'équité dans la recherche permanente de cohésion nécessaire pour la santé des populations >>, a déclaré Benjamin HOUNKPATIN.

Composition des instances de l'Ordre National des Pharmaciens du Bénin :

1- Conseil National

Présidente : Madame ALADAYE PADONOU Sylvie Chantal

Secrétaire : Monsieur TOSSOU Emmanuel Yaovi

Trésorier : Monsieur ELEGBEDE Pancras

Conseillers :

- Monsieur BANKOLE Marc

- Monsieur KASSA José

- Madame AGUEGUE Aline

- Monsieur DOMONHEDO Camille

- Monsieur NONONSI Bertrand

- Madame de-SOUZA Géraldine

- Monsieur YEMOA Lokonon Y. Achille

- Monsieur CAKPO Corneille Kpékou

2- Conseil Central A

Président : Monsieur DOMONHEDO Camille

Secrétaire : Monsieur AKPAKA Romuald

Trésorier : Monsieur AGONKPAHOUN Eusèbe

Conseillers :

- Madame ALAOFE Fatima

- Madame HOUVI Joëlle Nadine Ayaba

- Monsieur ASSOGBA Maurice E.

- Monsieur ADANLE Étienne

- Madame KPANOU Mathilde

- Madame MIZEHOUN ADISSODA Gbèdécon Carmelle

- Monsieur BOGNON Yétonhou Saturnin

3- Conseil Central B

Président : Monsieur NONONSI Bertrand

Secrétaire : Madame MENSAH Frida Nadège

Trésorier : Madame NONO KEN'GNE épouse HODE Edwige

4- Conseil Central C

Présidente : Madame de-SOUZA Géraldine

Secrétaire : Monsieur SOKPON Aaron

Conseillers :

- Madame ZOUMENOU Aurelle

- Monsieur DANHIN C. Fidèle

