4ème conférence des Directeurs des systèmes d'information : L'ASSI outille les DSI sur leurs rôles en temps de crise de la Covid-19 L'Agence des Services et Systèmes d'Information (ASSI) a organisé le jeudi 09 juillet 2020, au Golden Tulip Le Diplomate, la quatrième conférence des Directeurs des Systèmes d'Information. Creuset du secteur du numérique de l'administration publique béninoise, la Conférence des Directeurs des Systèmes d'Information (CDSI) est une réunion statutaire organisée sous la tutelle de l'ASSI. Cette quatrième édition qui réunit les Directeurs des Systèmes d'Information des ministères et des autres administrations, vise essentiellement à circonscrire le périmètre des responsabilités des DSI dans la mise en œuvre des projets numériques.

À l’ouverture de la conférence, Monsieur Serge Laurent ADJOVI, Directeur Général de l’ASSI, va planter le décor en abordant le rôle et la responsabilité des DSI en pleine crise de la Covid-19. En effet, avec la crise du Coronavirus, les décideurs ont compris que le numérique offrait la possibilité de continuité du service. Les DSI apparaissent donc, selon le Directeur Général, comme des acteurs pouvant jouer un rôle majeur pour pousser l’agenda numérique dans chaque ministère ou structure étatique.

«La crise de la Covid-19 a accéléré la réalisation de certains projets qui n’étaient pas prioritaires avant la crise.», va renchérir Monsieur Ouanilo MEDEGAN, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information ANSSI .Avec la crise sanitaire et les obligations de distanciation physique, le défi était d’assurer la continuité des réunions gouvernementales hebdomadaires à savoir le conseil interministériel tous les lundis et le conseil des ministres tous les mercredis; ainsi que la continuité des activités des membres du gouvernement. Monsieur ACHIDI Leonidas, Directeur du Support aux Systèmes d’Information a aminé une présentation sur la continuité du travail et le maintien en condition opérationnelle des actifs tout en énumérant des bonnes pratiques. Il a réitéré le rôle premier des DSI pour la performance et la réussite du télétravail.

Spécifiquement, cette quatrième conférence des DSI aura pour but de :

- Présenter clairement les Attributions, Organisation et Fonctionnement (AOF) des Directions des Systèmes d’Information ;

- Définir le détail des rôles et responsabilités des différents services ;

- Définir la stratégie d'accompagnement à l’opérationnalisation de l’AOF au sein des DSI ;

- Exposer la stratégie d’exploitation du PRSCG et de migration des applications.

« Même si la crise Covid-19 ne dure pas, le travail en ligne va durer », ce sont sur ces mots que le Directeur Général de l’ASSI conclura son propos introductif avant l’ouverture des travaux qui s’étaleront sur toute la journée.

