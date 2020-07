Le gouvernement au secours des personnes indigentes dans les hôpitaux : Quelques clarifications du ministère des affaires sociales Le Ministère des affaires sociales et de la microfinance a organisé ce mercredi 08 juillet 2020 une conférence de presse pour apporter des clarifications sur le mécanisme d’assistance aux personnes indigentes dans les hôpitaux du Bénin. Étaient, face aux hommes des médias, Madame Geneviève ARAWO, Directrice départementale des Affaires Sociales et de la Microfinance du Littoral, de Noah AGBAFFA, Conseiller Technique du Ministre et de certains chefs de services sociaux spécialisés des hôpitaux. Comptes rendus Aujourd'hui à 17:59

Les appels habituellement lancés via les réseaux sociaux pour demander des soutiens financiers au profit de certains patients en souffrance dans les hôpitaux, est le premier sujet abordé par la Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance du Littoral. Pour Madame Geneviève ARAWO, le constat est que pour convaincre les personnes de bonne volonté et l’opinion publique, des images de patients dans des conditions de détresse sont postées sur les réseaux sociaux par des individus ou organisations. Ceci en méconnaissance totale des textes qui protègent l’image et les données à caractère personnel en République du Bénin.

La récurrence de ce phénomène, a amené les autorités à faire le constat que de plus en plus, ces appels sont lancés par des individus malintentionnés dans le seul but d’utiliser l’image des patients pour escroquer les personnes de bonne volonté. Madame Geneviève ARAWO, au nom du Ministère des affaires sociales et de la microfinance, va faire des mises en garde à l’endroit des personnes malintentionnées qui s’adonnent à cette pratique et aux organisations non gouvernementales qui s’écartent de leurs missions pour verser dans du sensationnel sur les réseaux sociaux.

La Directrice Départementale précisera que l’objectif de cette sortie médiatique n’est pas de décourager les structures et les personnes qui accompagnent spontanément l’État dans cette mission de solidarité et de soutien aux personnes en situation difficile dans les formations sanitaires. « Elle vise plutôt à mieux les éclairer et les orienter afin que leurs efforts et sacrifices au profit des citoyens en difficultés ne servent plus à nourrir des individus dont les moyens de subsistance proviennent des dons collectés ou à faire fonctionner des ONG », a-t-elle ajouté.

Pour réussir sa mission de solidarité nationale, le Ministère des affaires sociales et de la microfinance a mis en place un mécanisme de fonctionnement qui permet de rapprocher l’administration des populations et de leur offrir en temps réel, l’assistance qu’il faut en cas de besoin. En effet, 85 centres de promotion sociale (CPS) sont répartis dans les 77 communes du Bénin à raison d’au moins un centre par commune. Le Ministère des affaires sociales et de la microfinance a également des démembrements dans les hôpitaux du Bénin. Les services sociaux en milieu hospitalier sont au cœur de la gestion du fonds sanitaire des indigents logé au ministère de la santé et annuellement octroyé par l’État.

Selon les termes du mécanisme de ce fonds, dès qu’un malade indigent est identifié comme tel, il bénéficie de certaines prestations médicales. Madame Alice GUIDIGBOHOUN AVODAGBE, Chef du service social du CNHU/HKM ajoutera que la plupart des cas généralement évoqués sur les réseaux ne sont pas inconnus des services sociaux. Généralement les procédures sont en cours pour leur prise en charge quand des images sont découvertes sur les réseaux sociaux. Le Ministère des affaires sociales et de la microfinance ne donne pas de l’argent en espèces mais travaille en intelligence avec les médecins traitants pour la prise en charge des différents frais.

Pour finir, la Directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance, invitera les ONG, la société civile, les donateurs et toute personne de bonne volonté désireux d’appuyer des cas sociaux en situation difficile dans les hôpitaux à toujours se rapprocher des services sociaux spécialisés des hôpitaux ou des centres de promotion sociale de leur localité respective pour être mieux orientés.

