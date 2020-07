Affaires sociales : Le dialogue parent-enfant au cœur d'un atelier de validation La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Madame Véronique TOGNIFODE MEWANOU, a présidé l'atelier de validation de la version relue du guide national de conduite du dialogue parents-enfants en matière de Santé sexuelle et reproductive qui s'est tenu à l'INFOSEC le mardi 07 juillet 2020. Comptes rendus Aujourd'hui à 08:18

Dans son mot de bienvenue, la Directrice de la Famille, de l'Enfance et de l'Adolescence, Madame Solange ODJO AHLONSOU, a souligné que ce document avait fait l'objet d'un premier lancement et a été distribué dans différentes communautés. Des observations avaient été faites. Ainsi, un travail a été fait en tenant compte des apports et observations. Cet atelier permettra la validation du document.

Prenant la parole pour lancer les travaux, la Ministre Véronique TOGNIFODE MEWANOU a fait savoir que pour réduire les cas de grossesses précoces et pour renforcer la protection de la jeune fille, son département ministériel, avec l’appui de l'UNFPA, a initié l'élaboration du guide qui constitue un véritable outil d’accompagnement des parents en matière de santé sexuelle et reproductive. Les différents acteurs de la chaîne de protection de l’enfance ont noté, au cours des différents échanges, certaines divergences dans la compréhension par endroits du guide et la nécessité d’y développer des thématiques complémentaires.

Donc, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a dit compter sur l'investissement de chacun et de tous pour parfaire le document et participer ainsi à la promotion de l'éducation des adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive.

