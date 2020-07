CEP session de juillet 2020 : Bantè a accueilli le lancement officiel des épreuves Le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, Monsieur Salimane KARIMOU, accompagné de Monsieur Firmin Aimé KOUTON, Préfet par intérim du département des Collines, et du Maire de la commune de Bantè, Monsieur Edmond Babalèkon LAOUROU, a procédé au lancement officiel de l'examen du Certificat d'Études Primaires (CEP) session de juillet 2020. C'était au Complexe Scolaire d'Agoua, dans la commune de Bantè. Comptes rendus Aujourd'hui à 15:13

Avant le geste symbolique de lancement officiel des épreuves, et en ce temps où le Bénin, à l'instar des pays du monde entier, lutte contre la propagation de la Covid-19, le Ministre Salimane KARIMOU a sillonné les salles d'examen pour s'assurer de ce que les gestes barrières sont respectés. Du dispositif de lavage de mains en passant par les gels hydroalcooliques, le port de masque, la distanciation sociale, tout a été passé au peigne fin par le Ministre et sa suite. Avec l'aide des candidats, Salimane KARIMOU a procédé à la vérification des scellés posés sur les enveloppes contenant la première épreuve qui est celle de la lecture.

Avant le top de la distribution des épreuves, le Ministre Salimane KARIMOU a rassuré les candidats en leur demandant de ne pas avoir peur. <<Il faut bien réfléchir. Il ne faut pas se jeter sur l'épreuve et commencer par la traiter. Lisez bien et posément >>, leur a-t-il dit avant de lancer officiellement l'examen.

Pour cette année scolaire 2019-2020, ils sont 215 candidats à se présenter à l'examen du Certificat d'Études Primaires au Complexe Scolaire d'Agoua dans la Commune de Bantè. Selon le Ministre des Enseignements Maternel et Primaire, le choix de ce centre pour le lancement officiel de l'examen du CEP s'est basé sur le faible taux de scolarisation et de réussite aux examens. Par ce geste, Salimane KARIMOU veut amener les populations de cette localité à croire en l'école, qui est un droit pour l'enfant. Une fois à l'école, les parents doivent les suivre et les accompagner pour que le taux de réussite soit très fort.

Après le Complexe Scolaire d'Agoua, le Ministre Salimane KARIMOU et sa délégation ont visité deux autres centres de composition dans la commune de Savalou, le Complexe Scolaire de Gouka et l'École Primaire Publique de Houndjènou.

Au terme de cette visite, monsieur KARIMOU s'est dit satisfait du déroulement de l'examen du CEP. Selon lui, lorsque le gouvernement fixait la date de l'examen, certains de nos compatriotes n'y avaient pas cru. Pour eux, c'était une manière pour le gouvernement d'exposer les enfants à la propagation du Coronavirus. Il est constaté que depuis le 11 mai jusqu'à la tenue de l'examen du CEP 2020, les classes de CM2 ont repris normalement et la situation est bien maîtrisée.

