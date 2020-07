Recherche Agricole au Bénin : Les organes de gouvernance du SNRA-Bénin installés Les membres des deux organes du Système National de Recherche Agricole du Bénin (SNRA Bénin), ont été installés le vendredi 03 juillet 2020. La cérémonie, officiée par le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi DOSSOUHOUI qui avait à ses côtés, la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Madame Eléonore YAYI LADEKAN, s'est déroulée dans les locaux de l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB). Comptes rendus 03 juil. 2020 à 13:48

Dans son discours liminaire, la ministre en charge de la recherche scientifique a salué son collègue de l'agriculture, Monsieur Gaston Cossi DOSSOUHOUI, pour toutes les diligences effectuées depuis la prise du décret pour que soient installés ce vendredi 03 juillet 2020 les organes de gouvernance du SNRA-Bénin.

A sa suite, le Directeur général de l'Institut National de Recherche Agricole du Bénin, Dr Alphonse ADJANOHOUN, a présenté le processus qui a conduit à la prise de décret sur le SNRA-Bénin et a salué l'implication personnelle des deux ministres et surtout celle du Chef de l'État. Il a ensuite rassuré les deux ministres que les organes du SNRA-Bénin joueront pleinement leurs rôles pour la transformation qualitative et quantitative de l'agriculture béninoise

Pour le Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Système National des Recherches Agricoles du Bénin est désormais institutionnalisé et il devra, à travers le Programme National de Recherche Agricole, capitaliser les innovations existantes et adaptées aux besoins des acteurs, apporter des améliorations aux innovations existantes mais non adaptées, puis développer de nouvelles innovations pour la promotion durable des chaînes de valeurs des filières retenues dans le volet agriculture du Programme d'Actions du Gouvernement. Le Bénin, ayant tant besoin d'un creuset performant de mutualisation des ressources et de génération des utilisateurs en vue d'accompagner le développement du secteur agricole. Il les a exhortés à maintenir le cap pour la construction continue d'innovations adaptées et la diffusion la plus large d'informations pertinentes devant contribuer à rendre le secteur agricole béninois dynamique, compétitif, attractif, résilient aux changements climatiques et créateur de richesses et d'emplois.

Après leur installation officielle, les membres des différents organes de gouvernance du Système National de Recherche Agricole du Bénin, par la voix du Président du Comité d'Orientation et de Suivi, le Professeur Adam AHANCHEDE, ont pris l'engagement devant les deux ministres et les personnalités présentes à cette cérémonie, de respecter les dispositions de tous les textes fondamentaux du SNRA-Bénin et de tenir le flambeau du meilleur élève africain en matière de génération des informations pertinentes et des technologies adaptées aux besoins des acteurs, et de gestion de la recherche agricole.

Les membres du Comité d'Orientation et de Suivi ainsi que ceux de la Cellule de Coordination du Système National de Recherche Agricole du Bénin (SNRA-Bénin) ont été élus lors de la 1ère Assemblée Générale tenue les 18 et 19 juin 2020.