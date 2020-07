Riposte CORONAVIRUS – La police républicaine intensifie la sensibilisation et les contrôles sur le terrain. Coronavirus (Covid-19) 04 juil. 2020 à 13:08

Mobilisées dans le cadre de la riposte contre le Coronavirus (Covid-19), les forces de sécurité représentées par la Police Républicaine intensifient la sensibilisation et les contrôles sur le terrain.

Chargée de veiller au respect des mesures officielles édictées par le gouvernement, la Police Républicaine, intensifie depuis ce vendredi 3 juillet 2020 des contrôles sur le terrain.



- Port de masque obligatoire en tous lieux,

- Respect des effectifs autorisés à bord des véhicules et bus de transport en commun,

- Respect du nombre de passager sur une moto,

- Respect des mesures officielles dans les bars, marchés, lieux de culte, etc,

- Interdiction d’ouverture des discothèques,

- Interdiction d’accès sur les plages

Sont entre autres les mesures prioritaires pour lesquelles la Police Républicaine veille à une application rigoureuse.

Ce weekend spécifiquement, il est prévu des descentes nocturnes dans les bars et discothèques et des patrouilles en journée dans les marchés, les parcs et sur les plages pour veiller à l’application stricte des gestes barrières, gages de la réduction de la propagation du Coronavirus au Bénin.

Rappelons que cette semaine, plusieurs discothèques ouvertes en violation des consignes officielles ont déjà été fermées par la Police Républicaine dans la ville de Cotonou.

Le respect des consignes officielles est l’affaire de tous.

Ensemble, mobilisons-nous pour dire STOP au Coronavirus au Bénin.