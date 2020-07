Unité de Production de Contenus Sportifs : Top départ pour une meilleure promotion du sport béninois à l'international Le Ministre des Sports, Monsieur Oswald HOMEKY, a animé une conférence de presse dans l'après-midi du jeudi 2 juillet 2020 à la salle de conférence de son ministère. Occasion choisie par le maître des lieux pour donner plus de détails sur le projet de mise en place d'une Unité de Production de Contenus sportifs, une initiative du gouvernement du Bénin. Il était assisté de Messieurs Eddy RABIN et Benoît FAUVET, respectivement Consultant, Chef de Mission Technique et Coordonnateur Technique du projet. Comptes rendus Aujourd'hui à 11:48

L'unité de production de contenus sportifs est un projet voulu par le Président Patrice TALON et son gouvernement pour faire désormais une meilleure promotion du sport béninois à l'international. Cela pour booster et accompagner les résultats encourageants qu'il commence à enregistrer dans les différentes disciplines. Ainsi, désormais, des contenus sportifs de notre pays, toutes disciplines confondues, seront produits et diffusés dans les standards convenables sur la chaîne nationale et à l'international à travers des partenariats avec des chaînes les plus importantes.

Pour une réussite du projet, le gouvernement a fait appel à des experts internationaux, Eddy RABIN et Benoît FAUVET qui ont des expériences dans le domaine et qui vont s'appuyer sur une équipe entièrement composée de Béninois. Ces experts vont aussi aider dans le choix des équipements de pointe qui resteront conformes à notre contexte afin de pouvoir produire, et diffuser du contenu répondant aux normes internationales.

Par ce rendez-vous avec les hommes des médias, le Ministre HOMEKY atteste aux Béninois que le projet entre dans sa phase d'accélération.

