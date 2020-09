Appel au respect strict des gestes barrières Covid-19 dans les écoles, collèges, lycées, universités Coronavirus (Covid-19) Aujourd'hui à 10:30

Dans le cadre de la riposte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19) dans le milieu scolaire et universitaire et dans le souci de préserver la santé des enseignants, écoliers, élèves et étudiants pour cette année scolaire 2020-2021 , le Gouvernement du Bénin invite les responsables des écoles, établissements secondaires et universitaires, les apprenants, les parents d’élèves et enseignants à veiller scrupuleusement à l'application des mesures barrières que sont entre autres :

- le port obligatoire de masque ;

- le lavage systématique des mains au début et à la fin de toute activité,

- le respect de la distanciation sociale de 1m au minimum

Les enseignants, et les membres de la direction des établissements, en qualité de repères pour les apprenants, sont particulièrement invités à respecter et faire respecter les mesures officielles dans leurs établissements.

Se protéger pour protéger les autres.

Site web officiel : https://www.gouv.bj/coronavirus/



Centre d'appels Covid-19 : 136

Téléchargez et imprimez ci-dessous, les visuels de sensibilisation pour les écoles, collèges, lycées, universités et centres d’examen