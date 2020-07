Appel au respect strict des gestes barrières Covid-19 dans les écoles, collèges, lycées, universités et centres d’examen Suite à la levée du Cordon sanitaire, la revue du calendrier scolaire ( https://www.gouv.bj/actualite/723/ ) et des examens 2020, le gouvernement a décidé, le lundi 11 mai 2020, de la reprise des cours pour les écoliers du CM2, les élèves des collèges et lycées et les étudiants dans un contexte du Covid-19. Cette décision n’a pas été prise sans accompagnements. Comptes rendus Aujourd'hui à 09:29

De la distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités publics en passant par le dépistage systématique et progressif des enseignants, du personnel administratif et de service, le gouvernement a mis tout en œuvre pour protéger les apprenants contre la pandémie liée au Coronavirus.

Dans les établissements scolaires et lycées techniques du Bénin, les apprenants, parents d’élèves et enseignants sont invités à veiller scrupuleusement à l'application des mesures barrières que sont entre autres :

- le port obligatoire de masque ;

- le lavage systématique des mains au début et à la fin de toute activité,

- le respect de la distanciation sociale de 1m au minimum

Les enseignants, examinateurs et surveillants, en qualité de repères pour les apprenants, sont particulièrement invitez à respecter et faire respecter les mesures officielles dans leurs établissements.

Se protéger pour protéger les autres.

Site web officiel : https://www.gouv.bj/coronavirus/



Centre d'appels Covid-19 : 136

Téléchargez et imprimez ci-dessous, les visuels de sensibilisation pour les écoles, collèges, lycées, universités et centres d’examen