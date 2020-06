CORONAVIRUS – Plus de 2.6 milliards de FCFA de dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux déjà reçus La mobilisation de ressources dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 au Bénin par le Gouvernement se poursuit. Des personnes morales et physiques continuent de manifester de plus en plus un fort élan de solidarité à travers des apports financiers et des dons en équipements ou intrants médicaux à l’endroit de l’État central. Comptes rendus Aujourd'hui à 09:40

Depuis le 31 mars 2020, les dons financiers sont adressés au Ministre de l'Economie et des Finances et libellés par chèques au nom du Trésor public ou par virement sur le compte N°BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Ceux en équipements et intrants médicaux devront être adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique 51 48 66 00 ou à l’adresse électronique covid19@gouv.bj

À la date du vendredi 26 juin 2020, 2.623.928.167 de FCFA en dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux sont déjà reçus. Rappelons que ce point ne prend pas en compte des dons reçus des Etats, des Institutions publiques et des Institutions de coopération internationales.

Le gouvernement exprime à nouveau, au nom du peuple béninois, sa profonde gratitude à tous les donateurs qui ont volontairement décidé de soutenir l'action publique engagée dans l'intérêt supérieur du peuple béninois et invite les uns et les autres à s’investir davantage dans la riposte contre le Covid-19 au Bénin.

Toutes les informations relatives aux dons sont disponibles sur le lien : https://www.gouv.bj/coronavirus/dons/

Aucun apport n'est négligeable dans cette lutte, toutes les contributions sont bienvenues.

Merci à tous les donateurs.

N'oubliez pas de télécharger ci-dessous, la version PDF du point des dons Covid-19 au Bénin sur la période du 19 au 26 juin 2020.