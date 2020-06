Les acteurs de l'éducation sensibilisés sur les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus Suite au constat de la non observance des mesures de protection contre la propagation du coronavirus dans certains établissements scolaires par des élèves et des enseignants, le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Mahougnon KAKPO et son collègue de la Santé, Benjamin HOUNKPATIN, ont tenu une séance de rappel et de sensibilisation sur les mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 avec les chefs d'établissement secondaires et les Directeurs départementaux des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle à la salle des fêtes de la tour administrative de Cotonou le mercredi 24 juin 2020. Comptes rendus 24 juin 2020 à 19:28

Dans son intervention, le Ministre Mahougnon KAKPO a rappelé les mesures prises par le gouvernement au début de cette pandémie au niveau du secteur de l'éducation afin de permettre aux acteurs de l'école de lutter contre la pandémie. Il a été mis à la disposition des écoles des dispositifs de lavage de mains, des masques à chaque élève, enseignants et au personnel de l'administration scolaire. Ensuite, des notes ont été prises par le Ministre pour permettre aux élèves et enseignants de savoir la conduite à tenir au sein des établissements scolaires. <<Mais, nous avons fait l'amer constat que dans nos établissements, malgré les dispositions prises par le gouvernement et la sensibilisation active qui se fait autour de cette crise sanitaire, nous avons remarqué que ces mesures ne sont pas respectées dans nos établissements scolaires>>, a fait savoir Mahougnon KAKPO.

Le Ministre Benjamin HOUNKPATIN, a, quant à lui, rappelé les derniers chiffres annoncés officiellement sur le nombre de cas confirmés à la Covid-19. Pour lui, même <<Si la situation semble maîtrisée, elle reste préoccupante>>. Et cette augmentation des nombres des cas, selon lui, est liée sûrement à la baisse de la température qui est en rapport avec la saison des pluies qui vient de commencer. Cela signifie qu'il semble que la fraîcheur y contribue pour quelque chose. Vu que la pluie va durer un certain temps, <<quelle est la situation que nous allons affronter dans les jours à venir ?>> s'est demandé le Ministre HOUNKPATIN. Il a, par la suite, rappelé l'importance des mesures barrières et insisté sur le port obligatoire et permanent des masques à l'école comme hors de l'école, le lavage des mains plusieurs fois au cours de la journée, et le respect de la distanciation sociale. Les enseignants doivent inculquer cela à tous les élèves, car c'est une mission qui sauve la Nation.

Pour finir, le Ministre de la Santé a insisté sur le fait que, lorsqu'un citoyen a, ne serait-ce qu'un petit signe d'irritation au niveau de la gorge, des narines, un peu de fièvre, de toux, il faut immédiatement se faire consulter. La clé du succès du traitement repose sur un traitement précoce, le plus précoce que possible. Plus tôt on commence le traitement, plus des vies ont des chances d'être sauvées.

Le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle a fait savoir les décisions pour faire respecter les mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19. Parmi ces mesures, nous retenons l'instruction donnée aux Directeurs départementaux des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle à reprendre les tournées au sein des établissements pour vérifier le respect de toutes les mesures prises par le gouvernement et donner des demandes d'explication aux chefs d'établissement qui ne suivront pas les instructions. Ils veilleront au bon fonctionnement des comités installés au sein de chaque établissement en vue de faire respecter ces mesures. Il a été demandé à l'Inspecteur pédagogique général du ministère, au Directeur des Enseignements Secondaire Général et au Directeur des Enseignements Technique et de la Formation Professionnelle d'élaborer des messages à caractère pédagogique qui seront envoyés dans les tous les établissements pour l'intensification de la sensibilisation.