Tombola des factures normalisées : La DGI veut encourager les consommateurs à l’adoption de la réforme. Encourager les consommateurs à divers niveaux à faire désormais l'effort de réclamer leurs factures pour garantir la réussite de la réforme des factures normalisées, c'est l'objectif visé par la Direction Générale des Impôts du Bénin à travers la Tombola dont le lancement officiel a eu lieu le jeudi 18 Juin 2020 dans la salle de conférence de l'immeuble DGI-DGAE à Cotonou. Comptes rendus 18 juin 2020 à 19:51

La pratique du Jeu est ancrée dans notre société depuis de nombreuses années. C’est donc le choix participatif qui a été fait par la DGI afin de mieux vulgariser et s’assurer de l’adoption de cette réforme par les usagers. Ainsi du 26 juin au 25 décembre 2020, les consommateurs qui réclament leurs factures normalisées MECeF auprès des entreprises après avoir effectué des achats, pourront disposer de tickets Tombola qui leur permettront de gagner des divers lots, a précisé le Directeur général de la Loterie Nationale du Bénin Gaston ZOSSOU.

Requis pour la supervision du jeu Tombola MECeF, l'Huissier de Justice, Me Maxime René ASSOGBA a rappelé durant la cérémonie, le règlement intérieur élaboré en onze articles. Les tirages au sort se feront tous les vendredis à partir du 26 juin prochain. Trois formes de tirages sont à noter. Il s'agit de quatre catégories de tirages tous les vendredis dont cinq catégories de tirages tous les derniers vendredis du mois et six catégories de tirages le dernier vendredi de l'année.

Le tirage chaque vendredi permettra de déterminer cent gagnants des lots ordinaires en numéraires d'une valeur comprise entre 20.000 à 200.000 F CFA. Les deux gagnants du tirage mensuel partiront chacun avec 500.000 F CFA et les deux gagnants du tirage annuel partiront chacun avec un véhicule neuf d'une valeur de 25 millions de F CFA.

Après avoir salué l'initiative de la DGI pour encourager les consommateurs en règle à travers ce jeu Tombola, Monsieur Ernest GBAGUIDI, représentant de l'Association des consommateurs, a invité ses pairs à soutenir davantage la reforme en réclamant leurs factures normalisées.

Soulignons qu’au nombre des réformes déjà entreprises par la Direction Générale des Impôts figure en bonne place celle relative aux factures normalisées délivrées aux moyens des machines électroniques certifiées de facturation MECeF qui offre des avantages significatifs aussi bien pour les entreprises qu'à l'administration fiscale a rappelé le Directeur Nicolas YENOUSSI.

"La Tombola a pour objectif d'encourager les consommateurs à divers niveaux à faire désormais l'effort de réclamer leurs factures pour garantir la réussite de la réforme. Par ce simple geste, vous stimulez les entreprises qui peinent encore à se conformer à la reforme à régulariser leurs situations."

Il a, pour finir, lancé un appel aux consommateurs :" Mesdames et messieurs , je voudrais vous inviter à bien conserver vos factures normalisées après vos différentes opérations d'achats et à participer au jeu Tombola pour remporter de nombreux lots dont deux voitures neuves... " . Une démonstration du déroulement du jeu Tombola pour tirer les gagnants de façon aléatoire a été effectuée en présence de tous les participants pour clôturer la cérémonie.

Voir l'album photos