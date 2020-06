CORONAVIRUS - Le Ministre Benjamin HOUNKPATIN fait le point et appelle à la vigilance Le Ministre de la santé, Benjamin HOUNKPATIN, a animé une conférence de presse le jeudi 18 juin 2020 à la salle de conférence du ministère, en présence du Directeur de la Communication à la Présidence de la République, monsieur Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI. Au cours de ce face à face avec les hommes des médias, il a fait le point de la gestion, à cette date, de la pandémie du Coronavirus au Bénin. Conférences de presse Aujourd'hui à 12:35

Au début de la conférence de presse, Benjamin HOUNKPATIN a d'abord rappelé un certain nombre de mesures mises en place par le gouvernement, à savoir :

- l'établissement d'un cordon sanitaire pour isoler les communes les plus exposées à la pandémie en raison de la localisation des cas dénombrés;

- l'identification de 5 grands centres dédiés à la prise en charge des cas positifs;

- le respect strict des mesures barrières.

À la date du 17 juin 2020, le Bénin compte 597 cas confirmés à la PCR dont 238 guéris et 11 décès. Selon le ministre, 348 patients sont en cours de suivi. Parmi eux, on dénombre encore 11 cas graves. Le ministre HOUNKPATIN a surtout révélé que les derniers décès sont porteurs de comorbidité à savoir : diabète, hypertension artérielle et drépanocytose, des affections qui renforcent la fragilité des patients.

Pour le Ministre, ce début de saison pluvieuse pourrait être à la base de cette recrudescence des cas. Il a appelé les populations à protéger les personnes fragiles, les personnes âgées ou les personnes souffrant de diverses maladies chroniques, et à pratiquer la prudence en se protégeant pour protéger ces personnes.

En ce qui concerne l'hôpital de zone d'Allada, le Ministre Benjamin HOUNKPATIN, a fait savoir qu'il n'est pas débordé. Il précise que ce centre de traitement dispose de plus d'une centaine de places pour recevoir des cas confirmés du Coronavirus. Et le Bénin dispose d'assez d'infrastructures sur le territoire national pour accueillir les cas confirmés. Il a, par ailleurs, appelé les Béninois à rester vigilants, à respecter le port obligatoire de masque en tous lieux, éviter de se serrer les mains, de se donner des accolades.

Le Directeur de la Communication à la Présidence de la République du Bénin, Wilfried Léandre HOUNGBÉDJI, a, quant à lui, demandé aux parents d'élèves de sensibiliser leurs enfants à adopter les gestes barrières à la maison comme à l'école. Les responsables d'écoles ont été instruits par les différents ministres en charge du secteur de l'éducation pour n'admettre en classe que les enfants qui ont leur masque. Il a fait remarquer que si nous manquons de discipline collective, dans le but de protéger la santé publique et l'intérêt supérieur de la Nation, le gouvernement ne fera pas économie de mesures destinées à préserver nos vies et à préserver le pays lui-même. Pour lui, chacun doit jouer sa partition.