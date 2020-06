Élection des membres de ses instances dirigeantes : Le SNRA-Bénin en Assemblée Générale Le Système National de Recherche Agricole du Bénin (SNRA-Bénin) a tenu sa première Assemblée Générale le jeudi 18 juin 2020 au siège de l'Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) en présence des Secrétaires Généraux du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Comptes rendus Aujourd'hui à 11:32

À l'entame de la session, le Directeur Général de l'INRAB, Monsieur Aldophe ADJANOHOUN, a souligné qu'après 22 mois de discussions, de réflexions, de rédaction de documents et de plaidoyer, le Bénin vient d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la gestion de la recherche-développement agricole en Afrique. Celle - ci est marquée par la prise du décret N°2020-212 du 18 mars 2020 portant mise en place du Système National de Recherche Agricole du Bénin.

Le SNRA-Bénin a pour mission de promouvoir le développement dans le secteur agricole par la création d'une synergie d'actions entre les composantes de recherche agricole établies en République du Bénin.

Pour le Secrétaire Général du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur Daton MEDENOU, le développement des filières agricoles ne peut être envisagé sans la recherche agricole dont l'un des rôles est la généralisation et la diffusion des innovations technologiques indispensables à la levée des contraintes qui limitent l'essor de ces filières. Et c'est pour accompagner la politique agricole du gouvernement que le processus de dynamisation du SNRA-Bénin a été entrepris.

La Secrétaire Générale du Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Madame Françoise ASSOGBA KOMLAN, a fait remarquer qu'à travers la mise en place du SNRA-Bénin, le gouvernement a ouvert la voie pour le financement durable de la recherche-développement agricole au Bénin. Elle a exhorté tous les acteurs du SNRA-Bénin à se mobiliser pour assurer la mise en œuvre réussie du Programme National de Recherche Agricole qui a été adopté par le conseil des Ministres en sa séance du mercredi 13 juin 2018.

Il faut noter que cette Assemblée Générale va permettre l'élection des 05 membres du Comité d'Orientation et de Suivi, l'élection des 02 autres membres de la Cellule de Coordination qui se joindront au Directeur Général de l'INRAB. Les participants à cette assemblée procèderont aussi à l'examen des dispositions du projet d'arrêté portant modalités de fonctionnement du Cycle de Gestion de la Recherche Agricole, et la validation du Règlement Intérieur du SNRA-Bénin.

Résultats issus des élections des membres des deux (02) organes statutaires de la 1ère Assemblée Générale (AG) du SNRA-Bénin le jeudi 18 juin 2020

Pour le Comité d'orientation et de Suivi (COS) :

Président : Professeur Adam AHANCHEDE de l'UAC

Secrétaire Général : Dr Ir. (MC) Latifou IDRISSOU de l'UP

Rapporteur : Dr Ir. (MR) Nestor R. AHOYO ADJOVI de l'INRAB

Les deux (02) Membres sont Dr Ir. (MC) Emile N. HOUNGBO de l'UNA et Ir. Vital TCHIBOZO du Cabinet le Christal

Pour la Cellule de Coordination :

Coordonnateur : Dr Ir. Adolphe ADJANOHOUN, Directeur Général de l'INRAB

Chargé de Programme : Professeur Elie H. MONTCHOWUI de l'UNA

Chargé des Statistiques : Ir. Patrice SEWADE de l'ONG REDAD