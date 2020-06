Stratégie nationale de sécurité numérique : Le gouvernement outille les premiers acteurs avant la phase de mise en œuvre Positionner le Bénin comme la plateforme numérique de l’Afrique de l’Ouest à l’horizon 2021 et faire des Technologies de l’Information et de la Communication le principal levier de son développement socio-économique est la noble ambition du Gouvernement. Sous la conduite et la supervision du Ministre du Numérique et de la Digitalisation, cette vision est en cours de matérialisation par la mise en œuvre de projets phares du secteur. Comptes rendus 11 juin 2020 à 19:10

La stratégie nationale de sécurité numérique, approuvée le 06 mai dernier en conseil des ministres, a fait l'objet d'un atelier de présentation ce jeudi 11 juin 2020 à l'hôtel Novotel de Cotonou. La cérémonie a été présidée par la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Madame Aurelie ADAM SOULE ZOUMAROU.

La stratégie nationale pour la sécurité du numérique a été mise en œuvre par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) sous la supervision du Ministère du Numérique et de la Digitalisation. Elle a pour ambition de répondre aux nouveaux enjeux nés des évolutions des usages numériques et des menaces qui y sont liées.

Assortie d'un plan d'actions pour les trois prochaines années, la stratégie compte plusieurs objectifs rappelés par Monsieur Ouanilo MEDEGAN FAGLA, Directeur Général de l'ANSSI :

- Garantir la souveraineté nationale par des mesures propres et renforcer la sécurité des infrastructures;

- Apporter une réponse forte contre les actes de cyber malveillance affectant les systèmes d'information de l'État, des entreprises et des particuliers;

- Sensibiliser à la cybersécurité.

Cette stratégie vient s’ajouter aux nombreuses actions déjà mises en œuvre par le gouvernement et qui permettent au Bénin d’occuper la huitième place au plan africain dans le classement des pays en fonction de leur engagement pour la cybersécurité. C’est un engagement de l'État à la protection des citoyens et des entreprises.

Madame Aurelie ADAM SOULE ZOUMAROU, après avoir rappelé les grandes actions menées par le gouvernement et réitéré son objectif de faire du Bénin, la plateforme de services numériques pour l’Afrique de l’Ouest. «Quand on veut atteindre un objectif aussi ambitieux, on ne peut pas négliger les questions relatives à la sécurité numérique, et plus largement à la confiance numérique.», a-t-elle poursuivi.

Elle invitera les participants à l’atelier à :

- S’approprier la stratégie nationale de sécurité numérique;

- Être les ambassadeurs, les premiers acteurs de la sensibilisation autour de la stratégie;

- Se préparer pour la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie.

Retrouvez ci-dessous en lecture et en téléchargement libre, la version numérique de la Stratégie nationale de sécurité numérique.

