Promotion des talents et renforcement des capacités : Les classes culturelles effectives à la prochaine rentrée scolaire Le projet de promotion des talents et renforcement des capacités dans le secteur culturel rentre dans sa phase active. Ceci dans une démarche participative et inclusive de tous les acteurs concernés pour l’atteinte des objectifs. C'est ce qu'il convient de dire après l'ouverture le lundi 08 juin 2020, de l'atelier d'élaboration des programmes de formation des classes culturelles au Ministère en charge de la culture à Cotonou. Comptes rendus Aujourd'hui à 08:22

C'est un atelier d’une vingtaine de jours qui réunit les formateurs des formateurs, les inspecteurs de l'enseignement secondaire et de la formation technique, les représentants des centres de formation aux métiers d'arts, les personnes ressources, les représentants de l’Institut National des Métiers d’Art, d’Archéologie et de la Culture (INMAAC) de l’Université d’Abomey et les sommités des disciplines : théâtre, danse, musique et arts plastiques.

A l’ouverture des travaux, le Coordonnateur du Projet, Blaise TCHETCHAO a souligné que les classes culturelles qui viennent témoigner de la place de choix que le Gouvernement du Président Patrice TALON accorde au secteur culturel, « offrent un terrain fertile à la culture des pépinières artistiques et à la création du marché de consommations de demain ». Au cours de cet exercice qui durera 18 jours, les participants auront à confronter les connaissances et expériences, à s’accorder sur la méthodologie et à dégager à partir du travail des experts, les programmes qui seront mis en œuvre dès l’année scolaire 2020-2021.

Le Ministre de tutelle, Jean Michel ABIMBOLA, accompagné de son collègue des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon KAKPO, a rappelé la genèse de ce projet institué par décret N°2018- 375 du 22 août 2018 et dont la mise en place s’inscrit dans le cadre d’une réelle politique de soutien aux vocations et talents tel que souhaité par le Programme d’Actions du Gouvernement. Il vient de ce fait, pour corriger les insuffisances dont souffre le sous-secteur des arts et de la culture notamment la faible qualité professionnelle des œuvres artistiques et culturelles, nonobstant le potentiel artistique et culturel dont regorge le Bénin. « Les classes culturelles dont nous lançons aujourd’hui l’une des étapes décisives, visent en effet, l’insertion des activités culturelles dans les programmes d’enseignement scolaire du second degré. Elles participent à la détection et à l’éclosion des jeunes talents artistiques, toute chose qui assurera une vitalité au secteur et qui améliorera in fine la qualité globale de l’offre culturelle et touristique de notre pays » a martelé le Ministre ABIMBOLA. D’où l’invite aux participants à faire preuve de professionnalisme et d’abnégation afin de préparer les outils indispensables à la réalisation des prochaines étapes de ce projet, au terme de cet atelier.