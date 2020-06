Appropriation des grandes orientations de la Stratégie Nationale de l’EFTP par les membres des CTS Après leur mise en place le mardi 5 mai 2020, les membres des Commissions Techniques Sectorielles (CTS) Agriculture et ceux des BTP-Infrastructures ont tenu leurs premières sessions respectivement du 26 au 27 puis du 28 au 29 mai 2020 à Princesse Hôtel de Bohicon. Sessions au cours desquelles ils se sont appropriés les documents de politique des secteurs de l’agriculture, des infrastructures et des transports; les grandes orientations de la Stratégie Nationale de l’EFTP ; et les dispositions de la loi sur le partenariat public-privé et les modalités de sa mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie de l’EFTP. Comptes rendus 01 juin 2020 à 09:28

Pas de répit pour le Cadre National de Concertation pour la Promotion de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (CNCP-EFTP). Cet organe mis en place par le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle pour faciliter l’arrimage des offres de formation aux besoins du marché du travail a reçu mandat de mettre en place les Commissions Techniques Sectorielles (CTS) en lien avec les secteurs économiques. Il s’agit des CTS Agriculture, BTP-infrastructures, Eau-Assainissement-cadre de vie, Energie et Tourisme-Hôtellerie-Restauration.

Aussitôt après leur mise en place le mardi 5 mai 2020, les membres des CTS Agriculture et ceux des BTP-Infrastructures ont tenu leurs premières sessions respectivement du 26 au 27 puis du 28 au 29 mai 2020 à Princesse Hôtel de Bohicon. Au cours de ces sessions, les membres des deux Commissions Techniques Sectorielles se sont appropriés les documents de politique des secteurs de l’agriculture, des infrastructures et des transports; les grandes orientations de la Stratégie Nationale de l’EFTP ; et les dispositions de la loi sur le partenariat public-privé et les modalités de sa mise en œuvre dans le cadre de la Stratégie de l’EFTP.

Ils ont également donné leurs avis sur les dossiers en rapport avec les nouvelles offres de formation et les demandes d’élaboration de curricula en instance à la Direction de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DETFP) et à l’Institut National d’Ingénierie de Formation et de Renforcement des Capacités des Formateurs (INIFRCF). «Aujourd’hui, une lourde responsabilité vous est confiée de vous impliquer dans la formation des jeunes. Que le secteur public et le secteur privé soient en synergie d’actions pour accompagner le sous-secteur afin qu’on sorte l’EFTP de l’ornière», a plaidé le Conseiller Technique à l’EFTP du Ministre, M. René Mathias AKAKPO.

La finalité est de préparer le sous-secteur de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (ETFP) à fournir les ressources humaines nécessaires au développement des secteurs d’activité, porteurs de la croissance économique. Les prochaines sessions concerneront les CTS Energies, Eau - Assainissement - Cadre de vie et Tourisme - Hôtellerie - Restauration.