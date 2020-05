Conditions de réouverture des lieux de culte dès le mardi 2 juin 2020 en période de Covid19 Coronavirus (Covid-19) Aujourd'hui à 20:08

Le gouvernement du Bénin a annoncé à la faveur du conseil des ministres en date du mercredi 26 mai 2020, la réouverture des lieux de culte (églises, temples, mosquées, etc.) à compter du mardi 2 juin 2020 à la suite d'une nouvelle évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Cependant cette réouverture des lieux de culte en appelle à la responsabilité individuelle et collective aussi bien des responsables religieux que des adeptes et fidèles qui doivent scrupuleusement observer et faire observer les gestes barrières afin de limiter la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Dans les lieux de culte, les responsables religieux doivent veiller à faire observer le port de masque, le lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d’un mètre minimum entre personnes. Ils devront également, pour ceux qui en ont la pratique, prescrire la suspension du geste liturgique de paix ou des accolades pendant les célébrations.

Au soutien de ces mesures, lesdits responsables veilleront à observer des marges raisonnables de temps entre les célébrations puis à désinfecter régulièrement les lieux de culte.

Le gouvernement en appelle au sens de responsabilité de tout un chacun, afin que l'assouplissement de la mesure de fermeture des lieux de culte intervenue depuis le 22 mars 2020 soit une mesure bénéfique pour tous.



Retrouvez en lecture et en téléchargement libre, le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 27 mai 2020, sur le site web du Secrétariat Général du Gouvernement du Bénin sur l'adresse https://sgg.gouv.bj/cm/2020-05-27

Le Coronavirus existe bel et bien et il est l’affaire de tous.

Protégeons-nous pour protéger les autres.

Pour toutes informations, appelez le centre d’informations Covid-19 en composant le 136 , appel gratuit.

Site web officiel et gratuit : www.gouv.bj/coronavirus