CORONAVIRUS - Réouverture des bars et lieux de culte dès le mardi 2 juin 2020

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de riposte Covid-19 , le gouvernement du Bénin a décidé en concertation avec les confessions religieuses de la fermeture le 22 mars 2020 des lieux de culte sur toute l'étendue du territoire national.

A la suite d’une nouvelle évaluation des mesures mises en œuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et en vue de renforcer le retour progressif à la normale, le Gouvernement réuni en conseil des ministres ce mercredi 27 mai 2020 a décidé d’assouplir encore certaines mesures restrictives restées jusqu’ici en vigueur.

Ainsi, pour compter du mardi 2 juin 2020, les lieux de culte sont autorisés à rouvrir pour recevoir les fidèles.

Les responsables religieux doivent, cependant, veiller à y faire observer le port de masque, le lavage des mains et le respect de la distance de sécurité sanitaire d’un mètre minimum entre personnes. Ils devront également, pour ceux qui en ont la pratique, prescrire la suspension du geste liturgique de paix ou des accolades pendant les célébrations.

Au soutien de ces mesures, lesdits responsables veilleront à observer des marges raisonnables de temps entre les célébrations puis à désinfecter régulièrement les lieux de culte.

Quant aux bars, ils peuvent également rouvrir à partir de cette même date. A cet effet, leurs promoteurs et responsables sont tenus de faire observer, en leur sein, les mesures de prévention édictées, à savoir :

- la mise en place de dispositif de lavage ou d’aseptisation des mains ;

- l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’au moins un mètre entre usagers.

Cependant, demeurent non autorisées, l’ouverture des discothèques et les cérémonies de réjouissance jusqu’à nouvel ordre. Les plages restent interdites d’accès.



Retrouvez en lecture et en téléchargement libre, le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 27 mai 2020, sur le site web du Secrétariat Général du Gouvernement du Bénin sur l'adresse https://sgg.gouv.bj/cm/2020-05-27