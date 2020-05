34 nouveaux cas guéris au Covid-19 à la date du 25 mai 2020 Coronavirus (Covid-19) Aujourd'hui à 09:23

Avec 28179 tests cumulés ( Test PCR+ TDR) , le Bénin enregistre à la date du 25 mai 2020 un total de 208 cas confirmés avec 87 personnes sous traitement, 118 personnes guéries (soit une hausse de 34 cas guéris) et 3 décès liés au Covid-19.

Le nombre de cas de personnes guéries est supérieur au nombre de cas de personnes sous traitement actuellement au Bénin.

La stratégie de riposte gouvernementale ne peut être pleinement efficace que si individuellement et collectivement nous adoptons et renforçons les gestes barrières que sont entre autres : le port systématique de masque en tous lieux, le lavage régulier des mains à l’eau et au savon, le respect de la distanciation de 1m entre les individus etc.

Le Coronavirus existe bel et bien et il est l’affaire de tous.

Protégeons-nous pour protéger les autres.

Pour toutes informations, appelez le centre d’informations Covid-19 en composant le 136 , appel gratuit.

Site web officiel et gratuit : www.gouv.bj/coronavirus