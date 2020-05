Coronavirus : Le gouvernement du Bénin facilite le retour de 35 béninois vivant au Gabon Ils sont plus d’une trentaine de compatriotes en provenance du Gabon à avoir foulé le sol béninois le vendredi 22 mai 2020 dans le cadre d’une opération de rapatriement organisée par le Gouvernement Béninois en lien avec celui du Gabon. En respect des mesures prises par le gouvernement du Bénin pour limiter la propagation de la Covid-19, les 35 béninois vivant au Gabon ont été conduits directement au centre de dépistage du Covid-19 de l'aéroport pour être soumis à des tests de diagnostic du Coronavirus. A la suite des résultats issus des tests, ceux qui ont été déclarés positifs à la Covid-19 ont été automatiquement pris en charge gratuitement par le gouvernement du Bénin. Les autres qui sont déclarés négatifs, ont rejoint leurs domiciles pour être soumis à d'autres tests 14 jours après. Comptes rendus Aujourd'hui à 10:50

Une équipe du Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, assistée d'une équipe du Ministère de la Santé et du Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, était à l'aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN de Cotonou pour accueillir le vendredi 22 mai 2020, une vague de 35 béninois (dont 05 enfants) vivant au Gabon et qui ont décidé volontairement de rentrer chez eux en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus.

À leur descente à l'aéroport de Cotonou, ils ont été conduits directement au centre de dépistage du Covid-19 situé au sein de l'aéroport pour effectuer des prélèvements pour les tests de diagnostic du Coronavirus. Ces compatriotes ont effectué deux tests avant de regagner leurs domiciles. Ceux qui ont été déclarés positifs à la Covid-19 ont été automatiquement pris en charge gratuitement par le gouvernement du Bénin. Les autres qui sont déclarés négatifs, ont rejoint leurs domiciles pour être soumis à d'autres tests 14 jours après.

Avant la démobilisation du groupe et le convoyage de certains vers les différents centres de prise en charge pour les cas testés positifs, les compatriotes n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au gouvernement et en particulier le Président Patrice TALON qui n'ont ménagé aucun effort pour faciliter leur retour dans leur pays en lien avec le gouvernement gabonais et de pouvoir retrouver leur famille.

Il faut rappeler que d'autres compatriotes de la diaspora, en lien avec les représentations diplomatiques béninoises dans leurs pays de résidence, qui ont exprimé également leur désir de rentrer au pays, sont annoncés dans les tous prochains jours.

