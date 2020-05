Dématérialisation des services publics : Créer son entreprise en quelques clics désormais une réalité à Abomey-Calavi et Porto-Novo

Depuis ce lundi 18 mai 2020, il est désormais possible de créer son entreprise et d’effectuer toutes les formalités en ligne à Abomey-Calavi et à Porto Novo sans avoir à se déplacer à l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEx). Il vous suffit juste de vous rendre sur le www.monentreprise.bj et en quelques clics, le tour est joué. Cette plateforme a été mise officiellement en service par le Directeur Général de l’APIEx, Monsieur Laurent GANGBES.